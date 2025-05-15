Tarım Kredi bu yıl 500 yeni market açacak

Tarım Kredi Kooperatif Market Genel Müdürü (TK KOOP ) Varol Halepli, genel müdürlükte yaptığı açıklamada, şirketin son durumunu ve 2025 beklentilerini değerlendirdi. Halepli, toplam 4 bin 500 satış noktasına ulaştıklarını, İstanbul'da ise şu anda 391 mağazalarının bulunduğunu ve bu sayıyı büyütüp, ilk hedeflerinin, sene sonunda toplamda 5 bin satış noktasını, İstanbul'da ise 550 mağaza sayısını yakalamak olduğunu söyledi.





GENÇLER KOOP’TAN ALIŞVERİŞ YAPACAK

Kurumsal imaj değişikliklerine değinen Halepli, "Tarım Kredi Kooperatif Market bizim özümüz, bu şekilde de devam edeceğiz. Yeni marketlerimizi ise yenilenen yüzümüz KOOP adı altında açıyoruz. Bizim müşteri kitlemiz genellikle 45 yaş üstü. Hedeflerimizden biri de genç yaş grubunu mağazalarımız ile buluşturmak. Onlara yönelik ürün ve hizmet yelpazemizi genişletiyoruz. Perakendede bir kural vardır; 'çocukluktan başlayıp daha ileriki yaşlara kadar alışkanlık yaratmak.' diye. Bu yolda ilerliyoruz. Bunun yanında üniversitelerde ve kampüslerinde en çok mağazası bulunan marka biziz" ifadelerini kullandı.





ÇİFTÇİNİN ALIN TERİNİ KORUYORUZ

Karlılıktan ziyade ortaklarının ve çiftçilerin ürünlerini olumsuz piyasa şartlarına karşı korumayı hedeflediklerini anlatan Halepli, "Uygun piyasa fiyatlarında satın alıyor, işleyerek değerlendiriyoruz. 860 bin çiftçimizden alınan mahsuller Tarım Kredi Grubu bünyesindeki fabrikalarda uluslararası standartlarda işlenerek halkımıza ekonomik, kaliteli ve doğal gıda tüketim imkanı sunuyor" açıklamasını yaptı.





ZARARINA SATIŞLA PİYASAYI DENGELİYORUZ

Halepli, Tarım Kredi'nin satışını yaptığı bazı ürünlerin piyasa fiyatlarının üzerinde olmasından dolayı eleştiriler olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Bizim burada da bir regülasyon görevimiz var. Zaman zaman biz piyasaya pahalı kalmamak için zararına satışlar yapıyoruz, piyasaya ayak uydurabilmemiz için. Bizim aslında iki bacaklı görevimiz var. Hem çiftçiyi destekleyeceğiz hem nihai tüketiciyi destekleyeceğiz. O nedenle her şeyi 'yüzde 100 uygun fiyata satmak, yüzde 100 ucuza satmak' diye bir şey yok. Biz indirim marketi değiliz. Kaldı ki bu perakendede böyledir. Her şeyi en iyi fiyatta bulmanız her zaman mümkün değil. Biz yüzde 100 yerli ürün satan bir marketiz"





TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BEŞİNCİ MARKETİYİZ

Halepli, önlerindeki en büyük engellerden birinin ithal ürüne girmemek olduğunu ancak bunun zaten stratejilerine aykırı olduğunu belirtti. Kendilerinin ne kadar çok satarsa çiftçinin de o kadar çok üreteceğini anlatan Halepli, "Şunu söyleyeyim ki bu yılın başında satıştaki ürünlerimizin yüzde 65'i kendi iştiraklerimizin ürettiği ürünlerdi. Türkiye'nin beşinci büyük perakende marketiyiz. Bizim hedefimiz sayısal anlamda birinci, ikinci, üçüncüyü yakalayıp geçmek değil. Buradaki hedefimiz şu; perakendede bir kriter vardır 'mağaza başına ortalama ciro.' Şu anda biz mağaza başına ortalama ciroda ikinci sıradayız" diye konuştu.



