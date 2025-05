Tarım Kredi bu yıl 500 yeni market açacak

Halepli, Tarım Kredi'nin satışını yaptığı bazı ürünlerin piyasa fiyatlarının üzerinde olmasından dolayı eleştiriler olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "Bizim burada da bir regülasyon görevimiz var. Zaman zaman biz piyasaya pahalı kalmamak için zararına satışlar yapıyoruz, piyasaya ayak uydurabilmemiz için. Bizim aslında iki bacaklı görevimiz var. Hem çiftçiyi destekleyeceğiz hem nihai tüketiciyi destekleyeceğiz. O nedenle her şeyi 'yüzde 100 uygun fiyata satmak, yüzde 100 ucuza satmak' diye bir şey yok. Biz indirim marketi değiliz. Kaldı ki bu perakendede böyledir. Her şeyi en iyi fiyatta bulmanız her zaman mümkün değil. Biz yüzde 100 yerli ürün satan bir marketiz"