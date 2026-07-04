Tarımsal üretimde rekor yolda

Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması, dün İstanbul'da düzenlendi. Ziraat Bankası'nın tarım sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirdiği organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar katıldı. Program, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tarımın geleceğine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı etkinlikte kamu temsilcileri, üreticiler, akademisyenler ve sektör profesyonelleri bir araya gelerek tarımın sürdürülebilirliği, verimli üretim, finansman imkanları ve sektörün gelişimine yönelik konuları ele aldı.

YAĞIŞLAR VERİMİ YÜKSELTTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde son 66 yılın en yağışlı sezonunun yaşandığını, bu kapsamda 140 milyon tonluk bitkisel üretim beklentisinin yalnızca bir rakam olmadığını söyledi. Şimşek, "Barajlarımız doldu, topraklarımız suya kavuştu. İnanıyoruz ki bu rahmet, üreticilerimizin gayreti ve devletimizin de desteğiyle Cumhuriyet tarihimizin en yüksek bitkisel üretiminin oluşmasına vesile olacak. Beklediğimiz üretimin gerçekleşmesi halinde tüm zamanların en büyük rekoru olacak" diye konuştu. Yumaklı, insanoğlunun sahip olduğu nimetlerin büyüklüğünün ancak başka coğrafyalarla kıyaslandığında daha iyi anlaşıldığını aktararak, dünyada küresel ısınma, iklim değişikliği ve gıdaya erişim gibi önemli sorunların yaşandığına dikkat çekti.

HEDEF SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİ SAĞLAMAK

Yumaklı, hayvancılıkta da son yıllarda çok güçlü bir dönüşümü gerçekleştirdiklerini ifade ederek, sektörün tarihinin en büyük desteklerini aldığını söyledi. Hayvan varlığının büyüdüğünü, üretimin arttığını ve altyapının güçlendiğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: "Bugün artık mesele, sadece daha fazla üretmek değildir. Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Tam da bu anlayışla Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek ve Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek projelerini başlattık. Bu projelerdeki hak sahiplerinin neredeyse yarısını kadınlar oluşturuyor. Büyük çoğunluğunu gençlerimiz oluşturuyor. Bu tablo bize şunu söylüyor, yıllardır tekrar edilen "Gençler tarımdan uzaklaşıyor" cümlesi artık eski bir ezberdir. Gençler üretmekten vazgeçmedi. Onlara güvenildiğinde, imkan verildiğinde, önleri açıldığında, bu toprağa nasıl sahip çıktıkları görüldü. İşte Türkiye'nin en büyük gücü de budur."

TARIMA 938 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise stratejik olarak gördükleri tarım sektörünü desteklediklerini belirterek, "2026 yılında bütçeden finansman sübvansiyonu ve vergisel destekler dahil olmak üzere 938 milyar liralık bir kaynak söz konusu" dedi. Gıda güvenliğinin, fiyat istikrarının ve sürdürülebilir büyümenin ana unsurlarından bir tanesinin tarımsal üretim olduğunu dile getiren Şimşek, şunları kaydetti: "Biz de bu anlayışla tarım sektörünü destekliyoruz. 2026 yılında bütçeden finansman sübvansiyonu ve vergisel destekler dahil olmak üzere 938 milyar liralık bir kaynak söz konusu. Bu desteklerin en önemli unsuru Hazine'nin verdiği faiz sübvansiyonu. Ziraat Bankamızın yüzde 40,5'ten verdiği krediyi biz çiftçimize yüzde 12 gibi bir maliyetle yansıtıyoruz ki enflasyonun neredeyse üçte biri düzeyinde. Bu önemli ve bu uygun koşullu finansman sayesinde üretimimiz sürekli bir şekilde daha da güçleniyor." Şimşek, geçen yıl tarımsal üretim açısından zor bir yıl olduğunu belirterek, "Tarımsal don ve kuraklık yaşandı ve bu ister istemez hayat pahalılığını bir miktar etkiledi. Bu sene de savaşın etkileri var. Ama bu sene gıda üretiminde önemli bir artış olacak ve inşallah bunun enflasyonun yavaşlamasına katkısı olacak" dedi.





1 milyon çiftçiye 1 trilyon lira destek

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarım sektörüne sağlanan finansman desteğinde tarihi bir rekora imza atıldığını söyledi. Çakar, 1 milyon üreticiye ulaşan kredi miktarının 1 trilyon TL seviyesine yükseldiğini vurguladı. Tarımsal kredilerdeki güncel verileri paylaşan Çakar, üreticiye verilen desteğin boyutlarını anlatarak, "Bugün itibarıyla 1 milyon civarında üreticimize 1 trilyon liralık tarımsal kredi rakamına ulaştık. Bu kredilerin yüzde 90'ı sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor" dedi. Çakar, "Bu bir yolculuk ve tüm paydaşların yer aldığı bir ekosistem olması gerekiyordu. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz, tarımsal sanayi, kooperatifler, akademisyenler ve bakanlık yetkilileriyle bir aradayız. 81 ilimizden yaklaşık 2 bin 500 üreticimizin katıldığı, tarladan tabağa tüm sürecin temsil edildiği dev bir organizasyona imza atıyoruz" diye konuştu.



