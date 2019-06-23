Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Taşköprü sarımsağında düşük rekolte yüksek fiyat beklentisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taşköprü sarımsağında düşük rekolte yüksek fiyat beklentisi

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl sarımsak rekoltesinin düşük, fiyatların ise yüksek olacağı öngörülüyor. Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Butur, "Bu yıl yaklaşık 25 bin ton rekolte olacağını, fiyatların ise 15 lira civarında seyredeceğini düşünüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Büyüklüğüne göre 6 liraya kadar satılan kuru sarımsağın kilogramı, sezon sonunda 20 liraya kadar çıktı.
Büyüklüğüne göre 6 liraya kadar satılan kuru sarımsağın kilogramı, sezon sonunda 20 liraya kadar çıktı.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bu yıl sarımsak rekoltesinin düşük, fiyatların ise yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Taşköprü'de geçen yıl olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 bin dekar alanda 25 bin ton sarımsak üretilebilmişti. Bu yıl da etkili olan dolu nedeniyle rekoltenin geçen yıla yakın seyretmesi bekleniyor.

  • Geçen yıl sezon başında büyüklüğüne göre 6 liraya kadar satılan kuru sarımsağın kilogramı, sezon sonunda 20 liraya kadar çıktı.

Üreticiler geçen yıl fiyatından memnun oldukları sarımsağın bu yıl da yüzlerini güldürmesini bekliyor.

"Anormal fiyat yükselmesi üretim dengesini bozuyor"

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, Taşköprü sarımsağının şubat ve mart aylarında dikiminin yapıldığını, temmuz ayında ise hasadının gerçekleştiğini söyledi.

Sarımsağın "Kastamonu'nun beyaz altını" olduğunu vurgulayan Butur, "Bu yıl yaklaşık 25 bin ton rekolte olacağını, fiyatların ise 15 lira civarında seyredeceğini düşünüyoruz. Çiftçimiz, sarımsak üreticimiz, istikrar olsun istiyor. Çok anormal fiyat yükselmesi üretim dengesini bozuyor. İstikrar olması için belli bir fiyatta kalması lazım. Sarımsağın 15 lira civarında olması, çiftçinin emeğini karşılar." ifadelerini kullandı.

  • Butur, bu yıl dolu yağışlarının sarımsak bölgelerinde etkili olduğunu anlatarak, "Çiftçilerimizin TARSİM yaptırmaları zaruridir. Bütün ürünlerde TARSİM'i öneriyoruz. Sarımsakta da sigorta yaptıranların zararını TARSİM karşılıyor. İnşallah 2019 yılı üreticilerimiz için verimli bir yıl olur. Bütün çiftçiler inşallah alın terinin, emeğinin karşılığını alır" dedi.

Sarımsak üreticisi Cengiz Turgut da 2017 yılında sarımsak fiyatlarının çok düşük olduğunu aktardı.

Bu durumun geçen yıl düzeldiğini dile getiren Turgut, "Geçen yıl çiftçi, alın terinin karşılığını aldı. Yaş hali 7-8 lira ettiği zaman zarar etmeyiz. Kuruduğu zaman yüzde 50 fire verdiği için 15 lira etmesi gerekiyor. Beklentimiz bu. Çok işçilikli ve masraflı bir ürün" diye konuştu.

REKLAM

Yılda ortalama 15 dönüm alanda sarımsak yetiştirdiğini anlatan Faruk Durgut da "Bu yıl fiyat büyük ihtimalle iyi olur. Dolu yağması verimi düşürdü. Az olduğu zaman daha pahalı oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

THY filosuna ilk kez katılacak uçakları için pilot arıyor
EKONOMİ
THY filosuna ilk kez katılacak uçakları için pilot arıyor

Sular çekildi ova pamukla buluştu
EKONOMİ
Sular çekildi ova pamukla buluştu

Ons altın yaklaşık 6 yılın zirvesinde
EKONOMİ
Ons altın yaklaşık 6 yılın zirvesinde
YSKda mühür toplantısı

YSK'da 'mühür' toplantısı

​Mühür karışıklığına ilişkin 14'te toplantı yapılacak.
Ucu bucağı görünmüyor

Ucu bucağı görünmüyor

​15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü.
İbrahim Karagül: İmamoğlu FETÖ projesi

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
İstanbullu en isabetli kararı verecektir

İstanbullu en isabetli kararı verecektir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da oyunu kullandı.
Kırgınlıkları<br>bırakma zamanı

Kırgınlıkları
bırakma zamanı

Binali Yıldırım eşi ile Tuzla'da oy kullandı.
Tunceli'de<br>sıcak çatışma

Tunceli'de
sıcak çatışma

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Havadan ve karadan<br>arama sürüyor

Havadan ve karadan
arama sürüyor

Sel felaketinde kayıp 3 kişi için 5. güne gelindi.
İstanbul<br>seçimini yapıyor

İstanbul
seçimini yapıyor

Yaklaşık 11 milyon seçmen için oy verme işlemi başladı.
Kuzey Irak'ta teröristlere darbe

Kuzey Irak'ta teröristlere darbe

Sinat-Haftanin bölgesinde PKK hedefleri vuruldu.
Dikkat çeken kare

Dikkat çeken kare

Oy pusulaları okullara böyle taşındı.
Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar

Milyonlarca anneyi ilgilendiren karar

Yargıtay'dan çalışan anneler için karar aldı.
Hakurk'a<br>Türk pençesi

Hakurk'a
Türk pençesi

Toplamda 57 terörist etkisiz hale getirildi.
Maraş'a girdik

Maraş'a girdik

​Yeni Şafak, Gazimagosa kentindeki 45 yıllık hayalet bölge Maraş'ı görüntüledi.
İstanbul seferberliği

İstanbul seferberliği

Anadolu'dan yüzbinlerce vatandaş, oy vermek için İstanbul'a akın etti.
Hayrına lokma<br>waffle'a karşı

Hayrına lokma
waffle'a karşı

​Geleneksel lezzete gençler büyük ilgi duyuyor.
Bitlis'te<br>terör operasyonu

Bitlis'te
terör operasyonu

​Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İran'a hem tehdit hem davet

İran'a hem tehdit hem davet

​Trump'ın dış politikadaki ilginç çıkışları sürüyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.