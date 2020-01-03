Ekonomi Yeni yıla 5 indirimle girdik Yumurta ve balıkta da yüzde 1 oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tavuk yumurtası ve balıkta da KDV oranları indirildi

Yeni yıla 5 indirimle girdik: Yumurta ve balıkta da yüzde 1 oldu

Esnaf ve tarımsal kredi faizleri ile mobilyada yapılan KDV indirimi sonrasında tavuk yumurtası ve toptan balıkta da indirim gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre tavuk yumurtası ve toptancı hallerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranları yüzde 1’e düşürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
KDV'deki indirimler sonrasında mobilyada oran yüzde 8'e yumurta ve balıkta ise yüzde 1'e indirildi.
KDV'deki indirimler sonrasında mobilyada oran yüzde 8'e yumurta ve balıkta ise yüzde 1'e indirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın esnaf ve tarımsal kredi faizleri ile mobilyadaki KDV oranlarını düşürüldüğünü açıklamasının ardından tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de indirim gerçekleşti.

Alınan karar doğrultusunda mobilyada yüzde 18'den yüzde 8'e düşen KDV oranı, tavuk yumurtası ve balıkta ise yüzde 1'e indirildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da Değişilik Yapılmasına Dair Karar’a göre tavuk yumurtası ve toptancı hallerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranı yüzde 1’e düşürüldü.

  • Tavuk yumurtası, toptanda yüzde 1 KDV’nin uygulandığı 1 Nolu listeye alınırken; yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listenin 6’ncı sırasındaki sebze ve meyveler arasına balık teslimleri de eklendi.

MOBİLYADA KDV İNDİ, ESNAF VE TARIMSAL KREDİLERDE FAİZLER DÜŞTÜ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada uygulanan yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8’e düşürüldüğünü duyurmuş, kamu bankalarının ise esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12’den yüzde 9’a indirdiğini açıklamıştı.

Altın euro ve doları üçe katladı
EKONOMİ
Altın euro ve doları üçe katladı

Irak'taki saldırının ardından dolar ve altın ne kadar oldu?
EKONOMİ
Irak'taki saldırının ardından dolar ve altın ne kadar oldu?

Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti
EKONOMİ
Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırı sonrası petrol fiyatları yükselişe geçti
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​2019'da yıllık enflasyon yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.
ABD üslerinde alarm

ABD üslerinde alarm

İntikam açıklamasının ardından gözler ABD'nin 9 üssünde.
Libyada her hedefi vurabiliriz

Libya'da her hedefi vurabiliriz

F-16'lar yakıt ikmali yaparak planlı hedeflere saldırı düzenleyebilir.
Kandil'de yakalandılar

Kandil'de yakalandılar

Emniyet ve MİT'ten PKK'ya ortak operasyon.
Sıfır otomobili<br>'ayıplı' çıktı

Sıfır otomobili
'ayıplı' çıktı

​Sahibi, para iadesiyle yerli otomobil alacak.
Acı bir intikam bekliyor!

Acı bir intikam bekliyor!

Hamaney'den çok sert Kasım Süleymani açıklaması.

Kasım Süleymani öldürüldü

Kasım Süleymani öldürüldü

ABD, İran'ın üst düzey komutanını hedef aldı.

Yeni yıla<br>5 indirimle girdik

Yeni yıla
5 indirimle girdik

​Yumurta ve balıkta da KDV yüzde 1'e indi.

Fenerbahçe reddetti

Fenerbahçe reddetti

​İngiliz ekibinden Vedat Muriqi'ye 8 milyon Euro.
Saldırı sonrası<br>hızla yükselişe geçti

Saldırı sonrası
hızla yükselişe geçti

Irak'taki saldırı petrol fiyatlarına da yansıdı.
Avrupa'nın<br>en uzunu olacak

Avrupa'nın
en uzunu olacak

​Yüzde 65'i bitti, gelecek yıl tamamlanacak.
Askere<br>Libya yolu açıldı

Askere
Libya yolu açıldı

Tezkere 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla Meclis'ten geçti.
Hafter cephesi

Hafter cephesi

​CHP-HDP-İYİ Parti ve SP bir kez daha el ele.
Mehmetçik Libya yolunda

Mehmetçik Libya yolunda

​Tezkere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.