Tavuk yumurtası ve balıkta da KDV oranları indirildi Yeni yıla 5 indirimle girdik: Yumurta ve balıkta da yüzde 1 oldu Esnaf ve tarımsal kredi faizleri ile mobilyada yapılan KDV indirimi sonrasında tavuk yumurtası ve toptan balıkta da indirim gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre tavuk yumurtası ve toptancı hallerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranları yüzde 1’e düşürüldü.

Haber Merkezi 03 Ocak 2020, 09:14 Son Güncelleme: 03 Ocak 2020, 09:28 Yeni Şafak