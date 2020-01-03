Yeni yıla 5 indirimle girdik: Yumurta ve balıkta da yüzde 1 oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın esnaf ve tarımsal kredi faizleri ile mobilyadaki KDV oranlarını düşürüldüğünü açıklamasının ardından tavuk yumurtası ve toptan balık tesliminde de indirim gerçekleşti.
Alınan karar doğrultusunda mobilyada yüzde 18'den yüzde 8'e düşen KDV oranı, tavuk yumurtası ve balıkta ise yüzde 1'e indirildi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’da Değişilik Yapılmasına Dair Karar’a göre tavuk yumurtası ve toptancı hallerine yapılan balık teslimlerinde KDV oranı yüzde 1’e düşürüldü.
- Tavuk yumurtası, toptanda yüzde 1 KDV’nin uygulandığı 1 Nolu listeye alınırken; yüzde 1 KDV uygulanan 1 sayılı listenin 6’ncı sırasındaki sebze ve meyveler arasına balık teslimleri de eklendi.
MOBİLYADA KDV İNDİ, ESNAF VE TARIMSAL KREDİLERDE FAİZLER DÜŞTÜ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mobilyada uygulanan yüzde 18’lik Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 8’e düşürüldüğünü duyurmuş, kamu bankalarının ise esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini artık yeni yıl itibarıyla yıllık yüzde 12’den yüzde 9’a indirdiğini açıklamıştı.