Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş Esnafa destek için başvurular 25 Mayısta başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Esnafa destek için başvurular 25 Mayıs'ta başlıyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Esnafa destek için başvurular 25 Mayısta başlıyor
Esnafa yapılacak hibe desteği için başvurular belli oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirlediklerini bildirdi.

Bakan Muş, "Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5 bin Türk Lirası ve 3 bin Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak. Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

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