Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Esnafa destek için başvurular 25 Mayıs'ta başlıyor

Esnafa yapılacak hibe desteği için başvurular belli oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirlediklerini bildirdi.

Bakan Muş, "Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5 bin Türk Lirası ve 3 bin Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak. Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek. Esnafımıza hayırlı olsun" dedi.

REKLAM

3) Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca

e-devlet üzerinden yapılabilecek.



Esnafımıza hayırlı olsun.. https://t.co/ao19u89jLk — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 21, 2021

EKONOMİ Esnafa hibe desteği 10 bin lirayı geçti: 4.6 milyar lira yüzleri güldürdü

GÜNDEM Esnafa 4,6 milyar hibe

EKONOMİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa destek paketi müjdesi: 3 bin lira hibe edilecek

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı: Esnafa 5 bin TL hibe desteği vereceğiz