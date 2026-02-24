Tohumda iş birliği

Vakıf Katılım ile Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) arasında Garantili Fon Transferi (GFT) kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. MEVKA'nın "Tohumculuk Sektörü AR-GE ve İnovasyon Altyapısını Güçlendirme Faizsiz Kredi Destek Programı"ndan yararlanan tüzel kişilere yönelik teminat süreçleri, iş birliği sayesinde daha esnek ve erişilebilir bir yapıya kavuşturulacak. Sistem sayesinde 8 ay ödemesiz olmak üzere toplam 26 aya varan geri ödeme vadesi sunulurken, kullanıcıların yükümlülükleri ve ajansın alacakları güvence altına alınacak.

KOBİ’LERE ETKİN KAMU DESTEĞİNE

GFT altyapısı, kamu tarafından sunulan faizsiz geri ödemeli destek mekanizmalarında alternatif bir teminat çözümü de oluşturacak. Vakıf Katılım Satış ve Performans Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Enver Şahin, MEVKA ile hayata geçirdikleri iş birliğinin, GFT altyapılarının kamu destek mekanizmalarına entegrasyonu açısından önemli bir adım niteliği taşıdığını belirtti. GFT'nin sunduğu dijital ve yenilikçi yapı sayesinde işletmelere teminat süreçlerinde esneklik sağlarken, faizsiz finansman modellerine erişimi de desteklemeyi amaçladıklarını aktaran Şahin, "Bu modelin, özellikle KOBİ'lerin kamu desteklerinden daha etkin şekilde yararlanmasına katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

KONYA-KARAMAN BÖLGESİ’NDE BAŞARDIK

MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı da uyguladıkları çeşitli destek mekanizmaları ile TR52 Konya-Karaman Bölgesi'nin her açıdan gelişimine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını paydaşlarla sürdürdüklerini aktardı. Bostancı, ajans tarafından bu minvalde yürütülen çalışmalar neticesinde kuruldukları günden bugüne kadar uygulanan mali ve teknik destek programlarıyla bölgeye güncel rakamlarla 4,4 milyar lira kaynak aktarıldığını, eş finansmanlarla 8,4 milyar lira tutarında yatırımın harekete geçirildiğini vurguladı. Bostancı, hayata geçirilen protokolün faizsiz kredi desteği kapsamında Türkiye'deki kalkınma ajansları tarafından katılım bankalarıyla imzalanan ilk protokol olması açısından son derece kıymetli olduğunu belirterek, iş birlikleri için Vakıf Katılım'a teşekkür etti.







