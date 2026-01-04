TOKİ kuraları yarın Siirt ve Van’da

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen proje çerçevesinde kura süreci, 29 Aralık’ta depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da yapılan ilk çekimle başladı. Deprem bölgesi öncelikli olarak yürütülen takvim kapsamında Şırnak ve Hakkari’de de kura çekimleri gerçekleştirilirken, süreç diğer illerde kademeli olarak sürdürülüyor. Bu kapsamda yarın Siirt ve Van’da noter huzurunda hak sahipleri belirlenecek.