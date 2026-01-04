Yeni Şafak
TOKİ kuraları yarın Siirt ve Van’da

4/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen 500 bin sosyal konutun kura çekimleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açıklanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlelerinden biri olarak gösterilen proje çerçevesinde kura süreci, 29 Aralık’ta depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da yapılan ilk çekimle başladı. Deprem bölgesi öncelikli olarak yürütülen takvim kapsamında Şırnak ve Hakkari’de de kura çekimleri gerçekleştirilirken, süreç diğer illerde kademeli olarak sürdürülüyor. Bu kapsamda yarın Siirt ve Van’da noter huzurunda hak sahipleri belirlenecek.

Kura çekimleri 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta ise Batman’da devam edecek. TOKİ, sonuçların resmi kanalları üzerinden paylaşılacağını bildirdi.




