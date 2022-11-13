TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konutları iki yıl içinde teslim edeceğiz

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye’de sosyal konut üretmek amacıyla 1984 yılında kurulan TOKİ'nin 2002 yılına kadar 45 bin civarında sosyal konut yaptığını söyledi.

"1 MİLYONUN ÜZERİNDE KONUT İNŞA EDİLDİ"

2003 yılından 2022 yılına kadar geçen sürede 1 milyon 170 bin konut üretildiğini kaydeden Bulut, “2003 yılına kadarki konut üretimi çok başarılı bir süreç değil. 2003 yılında TOKİ’nin hem mali yapısı, kurumsal yapısı hem de hukuki yapısı güçlendirildi. Cumhurbaşkanımızın da katkıları ile 1 milyon 170 bin konut üretti. Son 3 yıl içerisinde de 247 bin civarında konut inşa edildi.

Son yıllarda özellikle 2000-2001 yıllarında ülke genelinde birçok afet meydana geldi. Malatya, Elazığ afeti ile birlikte Van, Bingöl, daha sonrasında Türkiye’de Karadeniz Bölgesinin neredeyse tamamını etkileyen Rize’den Giresun’a, Trabzon’un ilçeleri de dahil olmak üzere etkileyen bir sel felaketi yaşandı. İzmir’de büyük bir deprem yaşandı. Hiç bu kadar tahribat yapacağı tahmin edilmeyen ve afet olarak görülen ve ilk defa bu yıl bu kadar kapsamlı bir şekilde ülkemizde problem oluşturan, yıkıcı etkileri olan Antalya ve Marmaris yangınları oldu. Manavgat’ta birçok ev hasar aldı” dedi.

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"İSKAN PROBLEMLERİNİ ÇÖZDÜK"

Bir taraftan sosyal konut üreten TOKİ’nin afet konutları da inşa ettiğini söyleyen Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha sonraki süreçte yine artçı şekilde olan depremler neticesinde ya da arazi teminindeki sürecin uzaması sebebi ile kalan bazı afet konutlarımız var. Onları da önümüzdeki süreçte vatandaşımıza teslim edeceğiz. Dolayısı ile TOKİ hem vatandaşlarımız konut ihtiyaçlarını karşıladı hem de afetler dolayısı ile mağdur olan vatandaşlarımızın iskan problemini de çözmüş oldu. Bununla birlikte kamuya ait birçok tesisi de TOKİ ile birlikte yaptık. Bunlar 280’e yakın hastane, binin üzerinde okul ve Türkiye genelinde UEFA standartlarında stadyumlar inşa ettik.”

FOTOĞRAF 35 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi İlk Evim İlk İş Yerim projesinde ilk temel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. Ancak herkesin aklında aynı soru var. Peki TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak? 2+1 ve 3+1 TOKİ evleri nasıl olacak? Kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaştığını duyuran Erdoğan, Bu rakam ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. İki yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabı, 2028e kadar 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz ifadelerini kullandı. TOKİ EVLERİ İLK HANGİ İLLERDE BAŞLAYACAK?Projenin temelleri Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldakta atılacak ve böylece 5 bin konutun yapımına başlanacak. TOKİ PROJELERİ VE SOSYAL KONUT PLANLARI 17 ilde yapılacak temel atma töreni öncesi TOKİnin hangi ilde nasıl konut yapacağı belli oldu. İşte Bakanlık tarafından paylaşılan taslak projeler ve konut planları.... TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak: İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde ilk temel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle atıldı. İnşa edilecek 250 bin konuttan 5 bin 615'i için çalışmalar son sürat başlayacak. Peki TOKİ sosyal konut evleri nasıl olacak? TOKİ evleri ilk nereye yapılacak? İl il projelerin görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar... BiP'te paylaş

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"SOSYAL KONUTLARI 2 YILDA TESLİM EDECEĞİZ"

Başarılı olan bu süreçlerin ardından vatandaşların TOKİ’ye olan güveninin üst noktalarda olduğu ifade eden Bulut, “Bu dönemde sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye genelinde özellikle pandemi sürecindeki üretimdeki kısıtlamalardan kaynaklanan konut ihtiyaçlarının da ön plana çıktığı bir dönemde Türkiye’nin tek seferdeki en büyük sosyal konut projesini açıkladı 250 bin olarak. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda biz çok kısa bir sürede 250 bin konutun talep toplama süreçlerini yerine getirdik. Ve hatta bu kadar yüksek miktardaki bir konut inşaatının nasıl yapılacağı ile ilgili tartışmaları bir kenara koyduk.

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FOTOĞRAF 9 TOKİ, 28 ilde 325 iş yerini yüzde 30u peşin, 120 ay vade ile 23-24 Kasımda açık artırma ile satışa çıkarıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 23 Kasım tarihinde Aydın, Burdur, Bursa, Düzce, İstanbul, İzmir, Konya ve Tekirdağ, 24 Kasım tarihinde ise Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Çankırı, Erzincan, Gaziantep, Kırşehir, Kilis, Manisa, Nevşehir, Osmaniye, Kars, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak illeri için açık artırma düzenleniyor. İ İzmirde 68 adet, Konyada 81 adet, Rizede 12 adet iş yerinin kısa sürede teslim edileceği belirtilirken, Trabzonda ise 29 iş yerinin teslime hazır olduğu bildirildi. Toplam tutarın yüzde 30u peşin, 120 ay vade ile satışa çıkan iş yerleri için online katılım da sağlanıyor. Satışa çıkan iş yerlerini görmek isteyenlerin İzmir Kemalpaşa, Trabzon Çaykara, Rize Merkez ve Konya Selçuklu projelerinde tanıtım ofislerini ziyaret edebileceği ifade edildi. Açık artırma 23-24 KasımdaAçık artırmalar 23-24 Kasım günleri saat 10.30da yapılacak. TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezinde yapılacak açık artırmaya internet üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek. Açık arttırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve 0212 608 15 00 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Trabzonda doğa manzaralı işyerlerine yoğun talepTurizm merkezi Uzungölü sınırları içerisinde barındıran Trabzonun Çaykara ilçesinde TOKİ tarafından kentsel dönüşüm projesi 1. etap çalışmaları çerçevesinde yapılan modern konutlarda yer alan işyerlerine ilçe halkının yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Açık artırma şeklinde yapılacak satış öncesi yöre halkı TOKİ Çaykara Tanıtım Ofisini ziyaret ederek proje hakkında bilgiler alıyor. İlçe sakinlerinden Zeynep Yıldırım, Çaykaranın küçük, şirin bir ilçe olduğunu belirterek TOKİ projesi ile ilçenin gelişimine katkı sağlanacağını söyledi. İlçenin son yıllarda turizm ile geliştiğine dikkat çeken Yıldırım, “Yaz sezonunda Uzungöl bu ilçe sınırlarında olması nedeniyle çok fazla turist geliyor. İlçede konut sıkıntısı vardı. TOKİ konutları ile bu konut sıkıntısını aşmaya çalışıyoruz. Konutları gezdik gayet güzel olmuş. İhaleye çıkacak dükkanlarda var. Bu proje ile ilçemizin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz dedi. Abdurrahim Nuhoğlu ise dükkan sahibi olmak istediğini dile getirerek, “Kurada dairem çıkmıştı. Çok muhteşem, Çaykaraya yakışan bir proje oldu. Yapısı ve mimarisi ile standartların üzerinde bir proje. Vesile olanlara çok teşekkür ediyoruz. Dükkanlardan bir tanesini almayı düşünüyorum. Gezdim, çok kullanışlı. İhtiyaca cevap verebilecek büyüklükte. Büro olarak kullanmayı düşünüyorum. Fiyatların uygun olduğunu gördüm şeklinde konuştu. İlçe sakini Cemal Balcıoğlu da, ilçeye güzel bir eser kazandırıldığını kaydederek, “Bu hizmeti yapanlardan Allah razı olsun ifadelerini kullandı. TOKİ'den 28 ilde 325 iş yeri fırsatı TOKİ, 28 ilde 325 iş yerini yüzde 30'u peşin, 120 ay vade ile 23-24 Kasım'da açık artırma ile satışa çıkarıyor. İş yeri sahibi olmak, yatırım yapmak isteyenler için farklı metrekarelerde ve konumda her iş alanına uygun yerler sahiplerini bekliyor.

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Biz bunlara bakmadık. Cumhurbaşkanımızın projeyi müjdelemesinden 40 gün sonra da ilk temellerini 5 bin 615 konutla attık. Bugün itibari ile de 13 bine yakın konutumuzun da ihalesi gerçekleştirilmiş durumda. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde 2 yılda bu konutlarımızı da bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. TOKİ’nin konut anlayışında son yıllarda özellikle yatay mimari yönünde az katlı, tamamen mahalle konsepti oluşturarak, içerinde sadece konut değil, diğer sosyal donatıları da içeren meydanı, camisi okulu olan yeni yaşam olanları oluştu. Türkiye’de baktığımız zaman bundan sonraki uygulamalarımız ülkemizde şehircilik için örnek uygulamalar haline geldi” diye konuştu.