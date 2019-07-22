Ekonomi Tosyada tekstil fabrikası 150 kişi istihdam edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tosya’da tekstil fabrikası 150 kişi istihdam edecek

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Organize Sanayi Bölgesine taşınan bir tekstil fabrikası 150 kişiyi istihdam edecek.

Haber Merkezi IHA
Tosya Tekstil Fabrikası
Tosya Tekstil Fabrikası

Kastamonu’nun Tosya ilçesi İncesu Mevkiinde faaliyet gösteren ve fabrikasını Tosya Organize Sanayi Bölgesine taşıyan tekstil firmasını ziyaret ederek üretim sahasını gezen Kaymakam Deniz Pişkin, Şirket Genel Müdürü Ömer Kaya’dan bilgi aldı.

Bugün itibariyle 260 personeli bulunan ve üretim kapasitesini artırmak isteyen tekstil fabrikasının 150 işçi daha istihdam edecek olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Kaymakam Deniz Pişkin, ilçede özellikle faaliyetlerine son veren fabrikaların açıkta kalan personelleri için bunun güzel bir fırsat olduğunu söyledi.

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