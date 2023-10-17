Trabzon'a raylı sistem müjdesi: Projeyi bakanlık üstlenecek

Trabzon raylı sisteme kavuşuyor
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun öncelikli projeleri arasında yer alan Raylı Sistem Projesi’nde sevindirici gelişme yaşandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararla, Raylı Sistem Projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredildi. Resmi Gazete’de yer alan kararda, “Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemler, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstenilmesi, Devralınması, Tamamlanmasına Müteakip Devri İle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın yürürlüğüne konulmasına, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15. maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Zorluoğlu “Şehrimiz için çok önemli olan Raylı Sistem Projesi’nin belediye kaynakları ile yapılması mümkün olmadığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın bu işi üstlenmesi çok önemli bir karardır. Trabzon Raylı Sistem Projesi artık devletimizin yapacağı bir proje. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon Raylı Sistem Projesi’ni yapmak üzere kısa sürede işe başlayacaktır. Tamamlanmasına müteakip işletmesi Büyükşehir Belediyemize devredilecektir. Bu proje için 4 yıldır şehrimizin dinamikleriyle, meslek odalarımızla, kamu kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve milletvekillerimizle birlikte çalışıyoruz” dedi.