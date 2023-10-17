Trabzon'a raylı sistem müjdesi: Projeyi bakanlık üstlenecek

Raylı Sistem Projesi’nin şehrin ihtiyacı olduğunu ve herkes tarafından beklendiğini belirten Başkan Zorluoğlu

, “Bu önemli karar için başta çok kıymetli Cumhurbaşkanımıza şehrim ve şahsım adına yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu başta olmak üzere Sayın Milletvekillerimize de büyük destekleri için müteşekkirim. Bu kararın güzel şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dün Sayın Bakanımız Samsun - Sarp demir yolunu müjdelemişti. Bugün yayımlanan Resmi Gazete’de Raylı Sistem müjdesi geldi. Trabzon’un gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkı sağlayacak bu iki önemli karar konusunda bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelenin en iyisini ve en fazlasını yapmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.