Turizmde rekabet gücümüz yüksek

Turizmde rekabet gücümüz yüksek

5/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye’nin küresel turizm pazarında artık sadece uygun fiyatı için değil, sunduğu kusursuz hizmet kalitesi dolayısıyla tercih edildiğini belirterek, "İspanya ve Yunanistan gibi rakiplerimizle fiyat-performans bazında başarıyla yarışıyoruz" dedi. Bağlıkaya, jeopolitik risklere rağmen 2026 rezervasyonlarında aksama beklemediklerini vurguladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin küresel turizm pazarında rekabet edilmesi en güç ülke olduğunu belirterek, "Türkiye artık sadece ucuz olduğu için gidilen bir yer değil. Ödenen ücretin karşılığının en yüksek kalitede alındığı ülkedir" dedi. Dünyanın en önemli turizm buluşmalarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’nda değerlendirmede bulunan Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin turizmdeki stratejik üstünlüklerini ve sektörel hedeflerini anlattı. Bağlıkaya, Türkiye'nin rakiplerinden ayrışan temel farkını "ulaşılabilirlik" ve "nitelikli hizmet" olarak tanımlayarak, "Kültür, gastronomi ve deniz turizmini bir arada sunabilen dünyadaki nadir destinasyonlardan biriyiz. Özellikle Türk Hava Yolları’nın sağladığı küresel bağlantı gücü bizi rakiplerimizin çok önüne taşıyor. Otel kalitesi ve servis anlayışımızda Akdeniz havzasındaki diğer ülkelerle kıyaslanamayacak bir noktadayız" diye konuştu.

DENGE POLİTİKASI KRİZİN DIŞINDA TUTTU

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, bölgedeki jeopolitik gelişmelere ve sıcak çatışma risklerine değinerek, turizm sektörünün bu süreçteki dayanıklılığına dikkat çekti. Bağlıkaya, "Hükümetimizin izlediği başarılı denge politikası sayesinde krizlerin dışında kalmayı başardık. Eğer bölgedeki gerilimler kısa sürede yatışırsa, 2026 yılı rezervasyon akışımızda herhangi bir aksama beklemiyoruz. Mevcut veriler, ana pazarımız olan Almanya’da Türkiye’nin yine ilk sırada olduğunu teyit ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

FİYAT VE PERFORMANSTA BAŞARIYLA YARIŞIYORUZ

Türkiye'nin fiyat politikasına yönelik eleştirileri de yanıtlayan Bağlıkaya, şunları kaydetti: "Türkiye küresel turizm pazarında rekabet edilmesi en güç ülke. Türkiye artık sadece ucuz olduğu için gidilen bir yer değil. Ödenen ücretin karşılığının en yüksek kalitede alındığı ülkedir. Tesislerimizin modernliği ve hizmetin kusursuzluğu sayesinde İspanya ve Yunanistan gibi rakiplerimizle fiyat-performans bazında başarıyla yarışıyoruz. Sürdürülebilir büyüme ancak bu kalite standardıyla mümkündür." Bağlıkaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tatil tercihlerinde Türkiye'nin her zaman ilk sırada yer aldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı: "Vatandaşlarımızın Türkiye seyahatleri her yıl artarak devam ediyor. Ayrıca sektörün geleceği olan gençlerimize sesleniyorum, turizm büyük bir istihdam kapısı ve gelecek vadeden bir gönül işidir. Anadolu’nun her köşesi turizme dahil oldukça, 100 milyon turist hedefine genç profesyonellerimizle birlikte ulaşacağız."



#Turizm
#ekonomi
#TÜRSAB
