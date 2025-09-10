Türk mutfağının markası Aktaşlar Lezzet Grubu İstanbul’da dünya vitrinine çıktı

Aktaşlar Lezzet Grubu, 2-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 33’üncü Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul 2025’te; Pidemiss, Pizzamiss, Nelipide, Pizzacup ve Bonapita markalarıyla damga vurdu. 50’ye yakın ülkeye ihracat yapan Aktaşlar Lezzet Grubu fuarda, ürün tadımları, yenilikçi sunumlar ve iş birliği fırsatlarıyla Türk gıda sektörünün globaldeki gücünü bir kez daha sergiledi.
Ordu’da 1981’de başlayan yolculuğunu bugün 50’ye yakın ülkeye ihracat yaparak bir dünya markası haline gelen Aktaşlar Lezzet Grubu, 2-5 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 33’üncü Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood 2025’te ziyaretçilerini ağırladı. Pidemiss, Pizzamiss, Nelipide, Pizzacup ve Bonapita markalarıyla fuarda yer alan Aktaşlar Lezzet Grubu, birbirinden lezzetli ürünleriyle yerelde ve globalde birçok iş birliğine imza attı.
“Yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirdik”
Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul’un Türkiye’nin önde gelen satın almacıların buluşma noktası olduğunu söyledi. Yabancı firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki önemli kişilerle bağlantı kurmasına, yeni bir pazarda ürünlerini tanıtmasına imkân sağladığını ifade eden Aktaş, “WorldFood İstanbul Fuarı’nı başarıyla tamamladık. Fuar boyunca mevcut müşterilerimizi ve çözüm ortaklarımızı standımızda ağırlarken, potansiyel yeni iş birlikleri için de verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ziyaretçilerimize ürünlerimizi deneme fırsatı sunarken; yeni geliştirdiğimiz ürünlerimizi de tanıtma fırsatı sunduk. Özellikle farklı içeriklerle ve gramajlarda hazırladığımız pidelerimiz, Pizzamiss markalı pinza pizzalarımız, 50 gramlık Pizza Picco mini pizzalarımız ve yeni markamız Pizza Cup ürünlerimiz yoğun ilgi gördü” diye konuştu.
“Türkiye pazarında daha da güçleneceğiz”
Fuar kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda kısa sürede yurt içinde yeni satış noktalarında yer almayı öngördükleri ifade eden Aktaş, “Ön anlaşmalar sayesinde markalarımızın Türkiye pazarındaki varlığı daha da güçlenecek. Ayrıca, fuara katılan uluslararası ziyaretçilere ürünlerimizi tanıtarak global pazarlarda yeni iş birlikleri için önemli adımlar attık. Diğer katılımcı firmalarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, gelecekte ortak projeler geliştirme yönünde fırsatlar sundu. Özenle hazırladığımız ürünlerimiz, önümüzdeki dönemlerde daha geniş kitlelere ulaşacak” dedi.