Türk mutfağının markası Aktaşlar Lezzet Grubu İstanbul’da dünya vitrinine çıktı

Ordu’da 1981’de başlayan yolculuğunu bugün 50’ye yakın ülkeye ihracat yaparak bir dünya markası haline gelen Aktaşlar Lezzet Grubu, 2-5 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 33’üncü Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood 2025’te ziyaretçilerini ağırladı. Pidemiss, Pizzamiss, Nelipide, Pizzacup ve Bonapita markalarıyla fuarda yer alan Aktaşlar Lezzet Grubu, birbirinden lezzetli ürünleriyle yerelde ve globalde birçok iş birliğine imza attı.

“Yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirdik”

Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş, Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı WorldFood İstanbul’un Türkiye’nin önde gelen satın almacıların buluşma noktası olduğunu söyledi. Yabancı firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki önemli kişilerle bağlantı kurmasına, yeni bir pazarda ürünlerini tanıtmasına imkân sağladığını ifade eden Aktaş, “WorldFood İstanbul Fuarı’nı başarıyla tamamladık. Fuar boyunca mevcut müşterilerimizi ve çözüm ortaklarımızı standımızda ağırlarken, potansiyel yeni iş birlikleri için de verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ziyaretçilerimize ürünlerimizi deneme fırsatı sunarken; yeni geliştirdiğimiz ürünlerimizi de tanıtma fırsatı sunduk. Özellikle farklı içeriklerle ve gramajlarda hazırladığımız pidelerimiz, Pizzamiss markalı pinza pizzalarımız, 50 gramlık Pizza Picco mini pizzalarımız ve yeni markamız Pizza Cup ürünlerimiz yoğun ilgi gördü” diye konuştu.

Aktaşlar Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Aktaş

“Türkiye pazarında daha da güçleneceğiz”