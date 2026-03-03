Türkiye 2025'te yüzde 3,6 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 3,6, 2025'in son çeyreğinde yüzde 3,4 büyüdü. Böylece ülke ekonomisi, büyüme trendini 22 çeyreğe taşıdı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon lira (1,6 trilyon dolar) olarak gerçekleşti. Kişi başına milli gelir, 2025'te cari fiyatlarla 712 bin 200 liraya çıkarak (18 bin 40 dolar) rekor kırdı. Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) içinde yüzde 3,6'lık 2025 yılı büyüme oranıyla Polonya ile üçüncülüğü paylaştı. Türkiye ekonomisi, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de ilk 5 ülke arasında bulunuyor.

Cevdet Yılmaz

İNŞAAT COŞTU TARIM DARALDI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2025'te bir önceki yıla göre, inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim yüzde 8, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 6,9, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,6 arttı. Aynı dönemde diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4, finans ve sigorta yüzde 3,8, sanayi yüzde 2,9, gayrimenkul yüzde 2,7, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmetler yüzde 1 yükseldi. Tarım sektöründe katma değer önce don felaketi ve sonra aşırı kuraklık etkisiyle yüzde 8,8 azaldı.

Üretim yöntemiyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla tahmini ise 2025'in 4. çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 41,4 yükselerek 18 trilyon 467 milyar 295 milyon liraya ulaştı. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla dolar bazında da 438 milyar 605 milyon oldu.

TÜKETİMİN PAYI %54,4'Ü BULDU

Hane halkı nihai tüketim harcamaları, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 4,1 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 54,4'ü buldu. Hane halkı nihai tüketim harcamaları, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 5,2 yükseliş kaydetti. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9 düşerken, gayrisafi sabit sermaye oluşumunda yüzde 5,4 artış hesaplandı.

BÜTÇE AÇIĞI OVP HEDEFİNDEN DÜŞÜK

Büyüme verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son yıllardaki sürdürülebilir yüksek büyüme oranlarıyla, dünyanın en büyük 16'ncı ekonomisi olmayı ve yüksek gelirli ülkeler konumuna yükselmeyi öngörüyoruz" dedi. Yılmaz, şunları kaydetti: "2025 yılında bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3,6 olan Orta Vadeli Program (OVP) öngörümüzün oldukça altında, yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. Türkiye ekonomisi güçlü üretim kapasitesi, çeşitlenmiş ihracat ürün ve pazar yapısı sayesinde dış koşullardaki dalgalanmalara rağmen dayanıklılığını korumaktadır."

Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduk

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kalıcı refah artışı hedefi için kritik eşik olan yüksek gelirli ülkeler grubuna 2025 yılında dahil olduğunu öngördüklerini bildirdi. Şimşek, tarımda don ve kuraklığın etkilerinin yılın son çeyreğinde de devam ettiğini, diğer sektörlerde üretim artışının sürdüğünü belirtti. Geçen yıl sanayi katma değerinin, yüzde 2,9 ile son 4 yılın en yüksek artışını gösterdiğine işaret eden Şimşek, deprem bölgesinde konut teslimine hız verilmesinin de etkisiyle, inşaat sektöründe katma değer artışının güçlü seyrini koruduğunu vurguladı.

Zorlu koşullara rağmen ekonomi gücünü koruyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonominin OVP'de yer alan yüzde 3,3'lük hedefin üzerinde güçlü bir performans gösterdiğinin altını çizdi. Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Üretimde rekabet gücünü artırmaya yönelik yapısal reformlarla birlikte ekonominin potansiyel büyümesini yukarı taşıyacağız. Geçen yıl büyümeye en yüksek katkı yüzde 2,8 ile özel tüketimden geldi. Dış dengenin büyümeye katkısı eksi 1,1 yüzde puan, kamu kesimi harcamalarının büyümeye katkısı ise 0,1 yüzde puan oldu. Veriler, küresel ölçekte zorlu koşulların sürdüğü bir dönemde ekonominin dayanıklılığını teyit etti."















