Türkiye rüzgarı arkasına aldı: 3 bin 285 türbinimiz var

Dünyada 1970’li yıllarda yaşanan petrol krizi sonrasında ülkelerin alternatif enerji arayışıyla rüzgar enerjisi, küresel elektrik üretiminin parçası haline geldi. Bugün itibarıyla küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü 651 gigavata ulaşarak toplam elektrik üretiminde yaklaşık yüzde 6 pay alıyor.

DÜNYANIN YÜZDE 6 ENERJİSİ RÜZGARDAN

Bugün tek bir türbin kapasitesinin 10 megavat kurulu güce ulaşmasının yanında düşük ve yüksek hızlarda çalışan rüzgar santralleriyle elektrik üretimi daha verimli hale geldi. Öte yandan, geçen yıl sonu itibarıyla küresel ölçekte rüzgar enerjisi teknolojilerine yatırım tutarı 99 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl itibarıyla küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü bir önceki yıla göre 60 gigavat artarak 651 gigavata ulaştı. Böylece rüzgar enerjisinin küresel elektrik üretimindeki payı yüzde 6’yı buldu.

100 GİGAVAT ENERJİ PEŞİNDEYİZ

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine göre, Türkiye’de enerji sektörü son 10 yılda en çok büyüme gösteren ilk üç sektörden biri oldu. Türkiye’nin birçok yerinde 2019 itibarıyla 3 bin 285 türbin dikildi, 198 santralde toplamda 8 bin 56 megavat seviyesinde kurulu güç, enerji sistemine kazandırıldı. İşletmedeki rüzgar santrallerinin iller bazında sıralamasında aynı dönemde İzmir 1,54 gigavatla ilk sırada yer alırken bu kenti 1,16 gigavatla Balıkesir ve 0,68 gigavatla Manisa takip ediyor. TÜREB’e göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 48 gigavat olarak öngördüğü karasal rüzgar enerjisi kapasitesinin teknolojik gelişmeler sayesinde 100 gigavat seviyesine çıkarılması mümkün görünüyor. Türkiye’de ilk ve tek türbin fabrikasının da bu yılın sonunda hizmete girmesi bekleniyor.