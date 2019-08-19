Ekonomi Türkiyenin dünyada söz sahibi olduğu 4 ürün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu 4 ürün

Türkiye, dünyada fındık üretiminin yüzde 67’sini, kirazın yüzde 26’sını, incirin yüzde 27’sini ve kayısının yüzde 23’ünü tek başına sağlıyor. Sadece bu ürünlerden toplam 2,2 milyar dolara yakın ihracat geliri elde edildi

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv: Fındık işleme tesisi.
Foto/arşiv: Fındık işleme tesisi.

Zaman zaman tarımla ilgili gündeme gelen “ekim alanları daralıyor” ve “birçok ürünü ithal ediyoruz” haberlerine rağmen Türkiye, son 16 yılda tarımsal milli gelirini 37 milyar liradan 213,4 milyar liraya taşıdı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin verdiği bilgilere göre, bu dönemde meyve üretimi 13,3 milyon tondan 22,3 milyon tona, sebze üretimi 25,8 milyon tondan 30 milyon tona, tarla bitkileri üretimi 58 milyon tondan 64,4 milyon tona çıktı.

ÖNE ÇIKAN 4 ÜRÜN

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Üretimdeki bu artış, ihracata da olumlu yansıdı. 2002 yılında 3,7 milyar dolar tarım ürünleri ihracatımız, 2018 yılında 17,7 milyar dolara yükseldi. Türkiye bugün; fındık, kiraz, incir ve kayısı üretimi ile ihracatında, dünyada lider konumda bulunuyor. Dünyada fındık üretiminin yüzde 67’sini, kirazın yüzde 26’sını, incirin yüzde 27’sini ve kayısının yüzde 23’ünü, Türkiye tek başına sağlıyor. Sadece bu ürünlerden toplam 2,2 milyar dolara yakın ihracat geliri sağlandı.

  • Bu arada, Türkiye, ayva, haşhaş tohumu, kavun ve karpuzda dünyada ikinci; mercimek, Antep fıstığı, kestane, vişne ve salatalıkta üçüncü; ceviz, zeytin, elma, domates, patlıcan, ıspanak ve biberde de dördüncü sırada bulunuyor.

GENLERİ EMİN ELLERDE

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı 18 araştırma enstitüsünün arazi gen bankaları, varolan ürünleri koruduğu gibi yeni ürünlerin geliştirilmesinde de önemli rol oynuyor.

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Hâlihazırda 753 dekar alanda, toplam 117 bitki türünde 9 bin 676 gen muhafaza ediliyor. Meyve grubunda ilk sırada üzüm, ikinci sırada elma ve üçüncü sırada armut geliyor. Bunları sırasıyla incir, nar, fındık, badem, kiraz, erik, portakal, kayısı, mandarin, zeytin, vişne, karayemiş ve ayva izliyor.

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