Türkmen gazı martta geliyor

Türkiye ile Türkmenistan arasında 1998’de başlayan doğal gaz ticaretine ilişkin görüşmeler 27 yıl sonra neticeye ulaştı. BOTAŞ ile Türkmen gaz arasında Türkmen gazının Türkiye’ye tedariki konusunda anlaşmaya varıldı. Anlaşma ile 1 Mart 2025’ten itibaren teslimatların başlaması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mart 2024’te Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye gelen Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, iki ülke arasında doğal gaz ve petrolde iş birliğini arttıracak anlaşmalar imzalanmış, Türkmenistan’ın zengin doğal gaz kaynaklarının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden batıya ulaştırılması konusunda niyet beyanında bulunulmuştu. Temmuz ayında da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan’a giderek temaslarda bulunmuştu. Bu temasların sonucunda BOTAŞ ile Türkmengaz arasında enerji alanındaki iş birliğinde yeni bir dönemi başlatacak önemli bir mutabakat sağlandı.