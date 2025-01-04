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Vakıf kira sözleşmelerine yeni ayar

Vakıf kira sözleşmelerine yeni ayar

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:004/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.
Arşiv.

Meclis'e şubat ayında sunulması beklenen çalışmaya göre, vakıf kiracılarına ödeme kolaylığı geliyor.

Kira sözleşmesi bittiği halde mülkün kullanımına devam eden ancak pandemi sürecinde ödeme gücünü yitirdiği için kirasını ödeyemeyen kesimler için 'kolaylık' sağlanacak.

Teklifle, Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesindeki vakıflarda kiracı durumunda olan kişilerin pandemi sürecinde herhangi bir nedenle kira sözleşmesini yenileyememesi ancak kullanımına devam ettiği iş yeri ve meskenler için çözüm üretilecek.

HAK KAYBI ORTADAN KALKACAK

Bu mülklerin kiracıları ile sahibi durumunda olan vakıf yönetimlerinin yaşadığı hak kayıpları ortadan kaldırılacak. Tarihi eser niteliğindeki vakıf yapılarının korunması da teklif içinde kendine yer bulacak. Öte yandan vakıflar ile mülhak yani vakfedenlerin soyundan gelen kişilerce yönetilen vakıfların kiralama, ödeme ve yönetme gibi temel mali ve idari kavramları yenilenecek. Soy bağı kalmamış veyahut ileri derecede yaşlanmış mülhak vakıfların yönetim kadrolarına idari kolaylıklar sağlanacak.




#TBMM
#Ekonomi
#kira sözleşmesi

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