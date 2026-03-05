Veri merkezleri savaşta stratejik hedef

Günümüzde ülkeler için maden sahaları, enerji hatları ve limanlar kadar kritik öneme sahip hale gelen veri merkezleri, savaşların yeni stratejik hedefleri arasında yer alıyor. Artık yalnızca cephe hattı değil, sunucu odaları ve bulut altyapıları da güvenlik mimarisinin parçası kabul ediliyor. İran ile ABD ve İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, savaşta en ilginç unsurlar arasında veri merkezlerinin hedef alınması bulunuyor. ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın misillemelerinde ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon Web Service'in Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki tesisleri vurulurken şirketin bulut hizmetlerinde de kesintiler yaşanıyor.

LİMAN VE PETROL RAFİNERİSİ KADAR ÖNEMLİ

SETA araştırmacısı ve Azerbaycan Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gloria Shkurti Özdemir, veri merkezlerinin yeni dönemde stratejik bir önem kazandığını belirterek, “Veri altyapısı jeopolitik rekabetin bir aracı olmaktan çıkarak doğrudan savaş alanının bileşeni haline gelmiştir” dedi. Özdemir, dijital altyapının artık doğrudan fiziksel çatışmanın hedefi haline geldiğini belirtti. Tarihsel olarak savaşlarda petrol rafinerileri, limanlar, köprüler ve enerji santrallerinin hedef alındığını anımsatan Özdemir, “Dijital çağda ise veri merkezleri benzer bir stratejik konuma yükselmiş durumda” şeklinde konuştu.

DİJİTAL ÜS NİTELİĞİ TAŞIYOR

Özdemir, hedef alınan tesislerin Amerikan şirketleri tarafından işletilen veri merkezleri olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “ABD tarihsel olarak gücünü yurt dışındaki askeri üsler üzerinden projekte etti. Hava üsleri, deniz üsleri ve lojistik merkezleri bu stratejinin temel unsurlarıydı. Bugün ise yurt dışındaki büyük ölçekli veri merkezleri benzer bir stratejik işlev görüyor. Bu yapılar bir tür 'dijital üs' niteliği taşıyor. Sivil sistemler, devlet veri tabanları ve hassas operasyonel süreçler bu merkezlere bağımlı hale geldiğinde, bu altyapılar fiilen çift kullanımlı bir karakter kazanır. Uluslararası çatışma tarihinde ise çift kullanımlı altyapılar sıklıkla meşru hedef kategorisine dahil edilmiştir.”

ABD TEKNOLOJİYİ IRAK VE AFGANİSTAN'DA KULLANDI

ABD'nin askeri operasyonlarını uzun zamandır ileri teknoloji şirketleriyle yakın iş birliği içinde yürüttüğüne vurgu yapan Özdemir, “Irak ve Afganistan savaşları sırasında Palantir, sahadaki verilerin birleştirilmesini ve isyancı ağların analizini mümkün kılan istihbarat platformları sağladı. Google’ın Project Maven programı insansız hava araçlarından gelen görüntüleri analiz etti. Microsoft Azure ve Amazon AWS savunma bulut altyapılarını destekledi. Lockheed Martin, Raytheon ve Northrop Grumman gibi savunma şirketleri ise füze savunma sistemlerine, ISR platformlarına ve otonom araçlara makine öğrenmesi uygulamalarını entegre etti” şeklinde konuştu.







