Yeşil dönüşüm yatırımları GPAS İstanbul'da konuşulacak

Letven Capital, döngüsel ekonomi modelinin ve çok aktörlü inovasyonla değer üretmenin önemini göstermeye hazırlanıyor.





Ekosistem ekonomisine dikkati çekerek yeşil ekonomiye geçişi temel alan zirve, kamu otoritelerini, iş dünyasının önemli aktörlerini, sivil toplum kuruluşu paydaşlarını, yeşil girişimcileri ve özel sektörden pek çok katılımcıyı bir araya getirecek.





Zirve, yeşil ekonomi çerçevesini oluşturan yeşil ve dijital teknolojilerle dönüşümün esaslarını ele alarak bilgi, bilinç ve güç sahiplerinin yeni iş modellerini hayata geçireceği bir buluşma noktası olacak.





İş dünyasındaki dönüşümü odağına alarak insani finans ekosistemini gündeme getirecek zirve, sanayi şirketlerinin ve AR-GE merkezlerinin yeşil teknolojilere odaklı girişim sermayesi yatırım fonlarıyla işbirliklerini de artırarak yeşil ekonomiye geçişi güçlendirmeyi hedefliyor.





John Elkington, GPAS İstanbul'da keynote konuşmacı olarak yer alacak





Zirvede yer alan paneller, yeşil ekonominin temelleri ve geleceğinden ekosistem aktörlerinin yenilikçi ürünleri ve üretim ekonomisine olumlu etkilerine, sermaye ve finans ürünlerinin girişimcilere sağladığı faydalara kadar birçok önemli başlığa ev sahipliği yapacak.





Yeşil Kuğular kitabının yazarı John Elkington, GPAS İstanbul'da keynote konuşmacı olarak yer alacak. Küresel önceliklerde oluşabilecek değişimden sağlam ve daha güçlü çıkmak üzerine stratejiler geliştiren Elkington, "Rejeneratif kapitalizmde yaklaşan patlama" temasıyla dönüşüm yollarını anlatacak.





Avrupa'nın en büyük teknoloji girişimciliği ve yatırımcı topluluğu olan Tech Tour ise "Yeşil Ekonomide Avrupa'nın En Geniş Ağı" başlıklı bir panelle finansman ve işbirliği çerçevesinde öngörüler sunacak.





"Sürdürülebilir bir dünya için büyük bir dönüşüm yaşanıyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Letven Capital Genel Müdürü Kamil Kılıç, yenilikçi ve değer odaklı dönüşümün önemine dikkati çekerek, sürdürülebilir bir dünya için birçok alanda olduğu gibi iş dünyasında ve iş modellerinde de büyük bir dönüşüm yaşandığını belirtti.





Zirvede ekosistemin farklı aktörlerini buluşturarak, insani finans yaklaşımının yarattığı değerin ele alınacağını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:





"Zirvede, insanı merkeze alan iş modelleri geliştirmenin sermaye ile finansmana erişimi oldukça kolaylaştırmasının yanı sıra yeşil ekonomiye ve daha sürdürülebilir bir dünyaya sunduğu katkı da gündeme gelecek. GPAS İstanbul'da çok aktörlü inovasyon yöntemiyle iş modeli geliştirmeyi ve katma değer yaratarak büyümeyi tüm boyutlarıyla ele alacağız."











