Yüksek faize rağmen konutta satış rekoru

Türkiye genelinde konut satışları, yüksek faiz ortamına rağmen ivmesini koruyor. Faizlerdeki gerilemeye paralel olarak son aylarda konut satışlarındaki artış seyri devam ediyor. Aralık ayında yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılı Kasım ayında konut satışları 141 binin üzerine çıkarak piyasada canlı talebin sürdüğünü resmen ortaya koydu. Ocak–kasım dönemini kapsayan ilk 11 aylık süreçte ise konut satışları artış eğilimini devam ettirdi.

YÜZDE 13,3'LÜK ARTIŞ

Türkiye genelinde toplam konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artarak 1 milyon 434 bin 133 olarak kayıtlara geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, konut kredisi faiz oranları geçen yıl aralıkta yüzde 41,01 seviyesindeyken; bu yıl yüzde 37,21’e gerilemesine rağmen yüksek seyrini devam ettiriyor.

Kasım 2025 verileri, Türk konut piyasasının yüksek faiz şokuna karşı güçlü bir direnç gösterdiğine işaret ediyor. Kredi maliyetlerindeki tarihi zirveler satış hacmini baskılasa da, talepteki süreklilik dikkat çekiyor. Aynı dönemde konut fiyatları nominal olarak yüzde 31,4 artarken, reel değerini büyük ölçüde korudu.

Özellikle son dönemde konutun yatırım aracı olarak yeniden vatandaşların radarına girmesi sektörü de hareketlendirdi. Uzmanlara göre, yüksek enflasyon ortamında gayrimenkul, Türkiye’de hâlâ ‘güvenli liman’ ve güçlü bir yatırım aracı olma özelliğini sürdürüyor. Sektör temsilcileri, daha makul faiz oranlarında konut satışlarının çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini belirtirken, mevcut koşullara rağmen piyasanın yılı 1,5 milyonun üzerinde satışla tamamlamasını öngörüyor.

İPOTEKLİ OLANLAR SINIRLI SEVİYEDE KALDI

Konut kredisi faizlerinin yüksek seyri, ipotekli satışların toplam satışlar içindeki payını sınırlı tutmaya devam ediyor. Buna karşın, nakit ve senetli satışlar piyasadaki hareketliliğin ana taşıyıcısı olarak öne çıkıyor. Büyükşehirlerde artan kira fiyatları da konutu hem barınma hem yatırım amacıyla cazip kılıyor. Faiz oranlarında olası bir gerilemenin konut satışlarını daha da artırabileceği değerlendiriliyor.








