Ekonomi Yüzde 50sini 98 milyar dolara satın alacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Japon JFE Çin çelik şirketi SGIS'nin yüzde 50'sini alıyor

Yüzde 50'sini 98 milyar dolara satın alacak

Japonya merkezli çelik şirketi JFE Holdings, Çin'in en büyük çelik şirketi BaoWu Steel Group Corporation Limited ile, şirketin yan kuruluşu, çubuk çelik üreticisi Guangdong Shaoguan Iron and Steel Songshan (SGIS) şirketinin yüzde 50'sini almak üzere anlaştı. Dev satın almanın 98 milyar doları bulması bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
BaoWu Steel Group Corporation Çin'in en büyük çelik üreticisi olarak biliniyor.
BaoWu Steel Group Corporation Çin'in en büyük çelik üreticisi olarak biliniyor.

JFE Holdings'den yapılan açıklamaya göre, toplam 98.2 milyar doları bulması beklenen satın alma işleminin Mart ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor.

Şirketin açıklamasında, Japon şirketin yatırımıyla kurulacak yeni çelik tesisinin yılda 1.1 milyon ton zubuk çelik üretim kapasiteli olacağı ve Çin'de yüksek nitelikli çelik için öngörülen istikrarlı talebin karşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

JFE, Çin'de üretim yapan Japon otomobil üreticilerinin ihtiyaçları olan ve halen Japonya'dan gönderilen nitelikli çubuk çelikleri üretmeyi planlıyor. JFE, bu yatırım ile Çin'de üretim yapan ilk Japon çelik şirketi olacak.

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