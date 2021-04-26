Son yılların en büyük halka arzını Ziraat GYO gerçekleştiriyor

Ziraat GYO'dan yapılan açıklamaya göre, talep toplama tarihlerini 28-29-30 Nisan olarak belirleyen Ziraat GYO, hisselerinin yüzde 25'ini Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin konsorsiyum liderliğinde ve sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz ediyor.

Pay başına 1,60 TL ile sermaye artışı yoluyla yapılacak 1,17 milyar TL nominal tutarlı halka arzdan sonra Ziraat GYO, ulaşacağı 7 milyar TL özkaynak büyüklüğü ile sektörde 3. sıraya yerleşecek.

Şirket, Geri Alım Taahhüdü ile halka arzdan Ziraat GYO payı alıp, borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 33 gün süre ile aralıksız ellerinde tutan yatırımcılara, talep etmeleri durumunda sahip oldukları payların tamamını Ziraat Bankası'na 1,63 TL fiyat üzerinden geri satma hakkı da veriyor.

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Ziraat GYO, güçlü ortaklık ve sermaye yapısı, yurt dışı faaliyetleri, çeşitlendirilmiş gayrimenkul portföyü, öngörülebilir ve yüksek kira gelirleri, başta İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olmak üzere mevcut ve devam eden katma değeri yüksek projeleri ile sektörde önemli bir yere sahip bulunuyor.

"Geçen yıl 63,4 milyon TL kira geliri elde ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen bulunan Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, kurulduğu günden bu yana istikrarlı büyümesini sürdüren şirketin 2020 yılında başarılı bir performans sergileyerek aktif büyüklüğünü 5,4 milyar TL'ye çıkardığını, net dönem karının 378 milyon TL olarak gerçekleştiğini belirtti.

Şirket özkaynaklarının 5 milyar TL'yi aştığını ve salgın döneminde de şirketin büyümeye devam ettiğini kaydeden Özdilek, kuruluşunun 5. yılına girdiklerini ve ulaştıkları aktif büyüklükle sektörün en önemli oyuncuları arasında yer aldıklarını vurguladı.

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Özdilek, yüzde 19 oranla en büyük paydaşı oldukları İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde yer alan 40 ve 46 katlı Ziraat Kuleleri kaba inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını aktardı.

"Ziraat GYO, güçlü sermaye yapısı ve taşıdığı marka değeri ile ülkenin gayrimenkul sektörüne ivme kazandıracak projelere ilerleyen dönemlerde de imza atacak." ifadelerini kullanan Özdilek, şirketin portföyünde Türkiye, Almanya ve Bosna-Hersek olmak üzere 3 ülkede, 11 farklı şehirde, toplam değeri 4,7 milyar TL'ye ulaşan, yüzde 91 doluluk oranına sahip 32 kira getirili gayrimenkulü, 15 projesi ve önemli lokasyonlarda 3 arsası bulunduğunu, kiralık gayrimenkullerden 2020 yılında 63,4 milyon TL kira geliri elde ettiklerini bildirdi.

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Özdilek, şirketin sahip olduğu portföyün ofis, perakende ve konuttan oluşan karma bir portföy olduğunu ve bu portföy yapısıyla gelir istikrarı sağlamanın amaçlandığını, sürdürülebilir ve güçlü bir gelir üretme potansiyeli bulunan Ziraat GYO hisselerinin halka arzında yatırımcıların yüksek ilgisini beklediklerini kaydetti.