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THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 87 - Zalgiris Kaunas: 79

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i 87-79 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli takım organizasyonda 18. galibiyetini aldı. Zalgiris ise 15. yenilgisini yaşadı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Nick Calathes, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Devin Booker ve Johnathan Motley ilk 5'iyle başladı. Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

10:34 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko 87-79 Zalgiris Kaunas

Fenerbahçe Beko 87-79 Zalgiris Kaunas

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines Euroleague'in 30'uncu hafta karşılaşmasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı sahasında 87-79 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, 18'inci galibiyetini elde ederken Zalgiris 15'inci mağlubiyetini aldı.

FENERBAHÇE BEKO - ZALGİRİS KAUNAS MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maç özetini izlemek için

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Nick Calathes, Marko Guduric, Nigel Hayes-Davis, Devin Booker ve Johnathan Motley ilk 5'iyle başladı. Zalgiris'in ilk 5'i ise Tomas Dimsa, Ignas Brazdeikis, Edgaras Ulanovas, Rolands Smits ve Kevarrius Hayes'ten oluştu. Karşılaşmaya iki takım da hücumda tutuk başlayınca periyodun bitimine 4.37 kala gelen televizyon molasına 6-6 eşitlikle gidildi. Periyodun kalan bölümünde Guduric'in hücumda etkili oyunuyla daha iyi bir performans sergileyen sarı-lacivertli ekip, bu periyodu 22-16 önde kapattı.


İkinci periyoda Dorsey'nin 3 sayılık isabetiyle başlayan Fenerbahçe, periyodun hemen başında rakibine molayı aldırdı: 25-16. Molanın ardından Brazdeikis ve Taylor ile sayılar bulan deplasman ekibi, Polonara'nın periyodun bitimine 5.32 kala üç sayılık isabetiyle farkı 4'e indirdi: 31-27. Periyodun ilerleyen bölümlerinde Litvanya ekibi, 35-35'lik eşitliği yakalasa da Biberovic ile üst üste 3 sayılık isabetler bulan Fenerbahçe, skoru 41-35'e getirdi. Son iki dakikada rakibine sayı imkanı vermeyen sarı-lacivertliler, bu dilimde 5-0'lık seri yakalayarak ilk devreyi 46-35 önde kapattı.


Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyodun ilk 5 dakikası sarı-lacivertli ekibin 55-46 üstünlüğü ile geçildi. Periyodun kalan bölümünde Guduric'in etkili oyunuyla farkı koruyan Fenerbahçe, son periyoda 65-55 önde girdi.


Son periyotta Jekiri ve Dorsey ile hücumda etkili olan Fenerbahçe, mücadelenin bitimine 5.37 kala farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 77-62. Periyodun ilerleyen dakikalarında hücumda toparlanan Zalgiris, boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı 7'ye kadar düşürdü: 78-71. Kalan bölümde farkı korumayı başaran Fenerbahçe, parkeden 87-79 galip ayrıldı.




#Fenerbahçe Beko
#Basketbol
#Zalgiris Kaunas
#Nick Calathes
#THY Avrupa Ligi
#Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
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