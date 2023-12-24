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Fenerbahçe'ye kötü haber! Fred ve Mert Hakan Yandaş’ın cezası belli oldu

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Kayserispor - Fenerbahçe maçının son dakikalarında kırmızı kart yiyen Fred ve Mert Hakan yandaşın cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), karşılaşmada yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle iki oyuncuya ve kulübe çeşitli cezalar uyguladı. Peki, Fred ve Mert Hakan Yandaş ne cezası aldı? İşte detaylar.

11:01 - 24/12/2023 Pazar
Güncelleme: 11:02 - 24/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 16. haftasında Kayserispor - Fenerbahçe maçının son dakikalarında kırmızı kart yiyen Fred ve Mert Hakan yandaşın cezası belli oldu.
Trendyol Süper Lig 16. haftasında Kayserispor - Fenerbahçe maçının son dakikalarında kırmızı kart yiyen Fred ve Mert Hakan yandaşın cezası belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),
'in 17. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle kulüplere ve idarecilerine çeşitli cezalar uyguladı. Bu kapsamda Kayserispor -
maçında kırmızı kart yiyen Fred ve Mert Hakan Yandaş’ın cezaları da belli oldu. Detaylar haberimizde.

FRED VE MERT HAKAN YANDAŞ NE CEZA ALDI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan karşılaşmalarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle kulüplere ve idarecilerine çeşitli cezalar uyguladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Fenerbahçe'nin Kayserispor'la oynadığı maçta kırmızı kart gören Fred'e 3 resmi müsabakadan men ve 39 bin TL para cezası verildi.

Aynı maçta çift sarı karttan kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş'a da ilaveten 2 maç men ve 78 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Mert Hakan, toplamda 3 müsabakada yer alamayacak.

Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 112, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 260 bin lira olmak üzere toplamda 372 bin lira para cezası uygulayan kurul, bir sonraki deplasman maçında bazı seyircilerin elektronik kartlarını engelledi.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 17'inci haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 4-3 kazandı.

Son dakikalar ise Fred ve Mert Hakan Yandaş'a çıkan kırmızı kartlarla maça damga vurdu.

Karşılaşmanın 98. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu Fred itirazları sonucu doğrudan kırmızı kart gördü.

100. dakikada ise Mert Hakan Yandaş da itirazları sonucu kırmızı kart gördü.

Maçın hakemi Zorbay Küçük, raporunda Brezilyalı oyuncunun kendisine küfür ettiğini yazsa da Fred'in ise aksini iddia ettiği, faul pozisyonu sonrası 'Stupid card (aptalca kart' ifadesini kullandığı belirtildi.




#Trendyol Süper Lig
#Fenerbahçe
#Mert Hakan Yandaş
#Fred
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