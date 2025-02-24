ABD Yunanistan'daki Dedeağaç üssünü kapatıyor: Yunan basını 'Türkiye güçlenecek' diyerek duyurdu

'Hükümet zor duruma düşecek'

Haberde, bu kararın alınması halinde Yunan hükümetinin ve muhalefetinin zor duruma düşeceği belirtilerek, üssün Yunanistan'ın ulusal çıkarları açısından gerekli olup olmadığının yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.