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ABD Yunanistan'daki Dedeağaç üssünü kapatıyor: Yunan basını 'Türkiye güçlenecek' diyerek duyurdu

ABD Yunanistan'daki Dedeağaç üssünü kapatıyor: Yunan basını 'Türkiye güçlenecek' diyerek duyurdu

16:2124/02/2025, Pazartesi
AA
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Yunan basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yunanistan'ın Dedeağaç kentindeki Amerikan üssünü kapatma kararı aldığını iddia etti.

Yunan basını duyurdu

Dimokratia gazetesi, manşetten duyurduğu haberde, ABD hükümetinin Dedeağaç'taki üssün faaliyetlerinin devam edip etmeyeceğini belirlemek için acil bir gereklilik incelemesi başlattığını yazdı.

Türkiye'nin etkisini güçlendirecek

Ukrayna'daki savaşın sona ermesiyle birlikte bu üssün artık gerekli görülmeyerek kapatılabileceği öne sürülen haberde, "Üssün kapatılması, Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki etkisini güçlendirecek ve Ankara'nın bölgede giriş çıkışları kontrol etme yetkisini artıracak." ifadesi yer aldı.

'Hükümet zor duruma düşecek'

Haberde, bu kararın alınması halinde Yunan hükümetinin ve muhalefetinin zor duruma düşeceği belirtilerek, üssün Yunanistan'ın ulusal çıkarları açısından gerekli olup olmadığının yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

ABD'nin NATO hamlesinden etkilenecek

Haberde, ABD'nin NATO'dan çekilme ihtimalinin de Yunanistan'ın stratejik planlamalarını etkileyebileceği kaydedildi.

'Olumsuz etkilenecek'

Ta Nea gazetesinin haberinde de ABD'nin Ukrayna'ya desteğini azaltmasıyla Dedeağaç'taki üssün kapatılması durumunda, Yunanistan gibi ülkelerin olumsuz etkileneceği yorumu yapıldı.

'Önce Amerika' doktrinine vurgu

Haberde, Trump yönetiminin “önce Amerika” anlayışını benimsediği vurgulandı.

#Dedeağaç Üssü
#Yunanistan
#Donald Trump
#Türkiye

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