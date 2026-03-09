Yeni Şafak
Erbil'de kamikaze İHA bir evin çatısına düştü

Erbil'de kamikaze İHA bir evin çatısına düştü

21:239/03/2026, Pazartesi
AA
Irak’ın Erbil şehrinde bir evin çatısına kamikaze insansız hava aracı düştü. Düşen İHA’nın mühimmatı patlamadı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi gelerek güvenlik kordonu oluşturdu.

