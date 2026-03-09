Erbil'de kamikaze İHA bir evin çatısına düştü

Irak’ın Erbil şehrinde bir evin çatısına kamikaze insansız hava aracı düştü. Düşen İHA’nın mühimmatı patlamadı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi gelerek güvenlik kordonu oluşturdu.
