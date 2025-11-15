Gazze'de biriken yağmur suları çadırlarda kalan Filistinlilerin yaşamını zorlaştırdı

İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ve Han Yunus kentine bağlı Mavasi bölgesinde yaşayan yerinden edilmiş Filistinliler, etkili olan sağanak yağış ve soğuk hava nedeniyle zor günler geçiriyor. Çadırları su altında kalan aileler, yağmur nedeniyle oluşan su birikintileri arasında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bazı Filistinliler, tamamen suyla kaplanan sokaklarda ulaşımı sağlayabilmek için eşek arabalarını kullanırken, çocuklar ise çadırlar arasındaki yağmur sularıyla dolu alanlarda yürümek zorunda kalıyor.

1 /22

2 /22

3 /22

4 /22

5 /22

6 /22

7 /22

8 /22

9 /22

10 /22

11 /22

12 /22

13 /22

14 /22

15 /22

16 /22

17 /22

18 /22

19 /22

20 /22

21 /22