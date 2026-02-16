İran'dan Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat hamlesi

Yeni Şafak
İran, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde “Akıllı Kontrol” adlı geniş çaplı askeri tatbikat başlattı. Devrim Muhafızları’nın öncülük ettiği tatbikatta, denizden gelebilecek tehditlere karşı hızlı ve sert müdahale senaryoları test ediliyor. ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırması Tahran tarafından doğrudan tehdit olarak değerlendirilirken, stratejik boğazdaki hareketlilik dikkat çekiyor.

İran devlet televizyonunun haberinde, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından başlatılan "Hürmüz Boğazı'nın Akıllı Kontrolü" adlı tatbikat, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştiriliyor.

Tatbikatta, Devrim Muhafızları Ordusu'nun denizden gelebilecek muhtemel tehditlere karşı hızlı, kararlı ve kapsamlı yanıtlar vermeye odaklandığı belirtildi.

İran'a saldırı tehditlerinde bulunan ABD yönetiminin son haftalarda bölgede askeri varlığını güçlendirmesi ve bölgeye ek deniz unsurları sevk etmesi, Tahran tarafından güvenlik tehdidi olarak değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. İran, ABD ile muhtemel bir savaşta Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını bildirmişti.

