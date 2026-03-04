Yeni Şafak
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Mart 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu

08:414/03/2026, Çarşamba
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sürerken, artan jeopolitik belirsizlik güvenli liman talebini destekledi. Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri hamleleri, küresel piyasalarda "kara kuğu" etkisi yaratarak altın fiyatlarını tarihi bir zirveye taşıdı. Kapalıçarşı'da 8.000 TL'yi aşan gram altın fiyatı bugün sert düşüş gösterdi. Gram altın serbest piyasada 7 bin 290 lira bandında seyrediyor. Kapalıçarşı'da ise 7 bin 500 lira seviyesinden alıcı buluyor. İşte 4 Mart 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu.

ABD-İsrail-İran gerilimi, 4 Mart sabahı itibarıyla finans koridorlarında deprem etkisi yaratmaya devam ediyor. Altın ve diğer metaller, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu artırabileceği endişesiyle doların güçlenmesiyle Salı günü düşüş göstermişti. Bu da yatırımcıların Federal Rezerv'in politika yolunu yeniden değerlendirmesine yol açmıştı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?


Küresel piyasalar, Orta Doğu’dan gelen sıcak çatışma haberleriyle sarsılmaya devam ediyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını artırması ve çatışmaların uzun süreli bir bölgesel savaşa dönüşebileceği ihtimali, yatırımcıları riskli varlıklardan kaçarak güvenli liman olarak görülen altına yöneltti ancak saldırılar dünyada tedirginliği artırmaya devam ediyor.

Durum başta petrol fiyatları, emtia fiyatlamaları dahil olmak üzere Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasıyla birlikte dünya ticareti üzerinde de ciddi olumsuz etkileri beraberinde getiriyor.





GRAM ALTIN FİYATI


Alış: 7.291,1720

Satış: 7.292,6990


ALTIN/ONS DOLAR FİYATI


Alış: 5.175,67

Satış: 5.177,43


ÇEYREK ALTIN FİYATI


Alış: 11.665,8800

Satış: 11.923,5600


CUMHURİYET ALTINI FİYATI


Alış: 46.663,5000

Satış: 47.548,4000


TAM ALTIN FİYATI


Alış: 48.191,00

Satış: 48.897,00


YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 23.286,06

Satış: 23.873,92


ZİYNET ALTINI FİYATI


Alış: 46.718,11

Satış: 47.601,82


ATA ALTIN FİYATI


Alış: 48.875,32

Satış: 50.232,44


14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 4.061,82

Satış: 5.368,97


22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI


Alış: 6.744,71

Satış: 7.096,18


YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
