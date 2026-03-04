ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırıları sürerken, artan jeopolitik belirsizlik güvenli liman talebini destekledi. Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri hamleleri, küresel piyasalarda "kara kuğu" etkisi yaratarak altın fiyatlarını tarihi bir zirveye taşıdı. Kapalıçarşı'da 8.000 TL'yi aşan gram altın fiyatı bugün sert düşüş gösterdi. Gram altın serbest piyasada 7 bin 290 lira bandında seyrediyor. Kapalıçarşı'da ise 7 bin 500 lira seviyesinden alıcı buluyor. İşte 4 Mart 2026 altın fiyatları alış-satış tablosu.

ABD-İsrail-İran gerilimi, 4 Mart sabahı itibarıyla finans koridorlarında deprem etkisi yaratmaya devam ediyor. Altın ve diğer metaller, yükselen enerji maliyetlerinin enflasyonu artırabileceği endişesiyle doların güçlenmesiyle Salı günü düşüş göstermişti. Bu da yatırımcıların Federal Rezerv'in politika yolunu yeniden değerlendirmesine yol açmıştı.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalar, Orta Doğu'dan gelen sıcak çatışma haberleriyle sarsılmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını artırması ve çatışmaların uzun süreli bir bölgesel savaşa dönüşebileceği ihtimali, yatırımcıları riskli varlıklardan kaçarak güvenli liman olarak görülen altına yöneltti ancak saldırılar dünyada tedirginliği artırmaya devam ediyor.

Durum başta petrol fiyatları, emtia fiyatlamaları dahil olmak üzere Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte dünya ticareti üzerinde de ciddi olumsuz etkileri beraberinde getiriyor.









GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 7.291,1720 Satış: 7.292,6990



ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 5.175,67 Satış: 5.177,43



ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.665,8800 Satış: 11.923,5600



CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 46.663,5000 Satış: 47.548,4000



TAM ALTIN FİYATI

Alış: 48.191,00 Satış: 48.897,00



YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 23.286,06 Satış: 23.873,92



ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 46.718,11 Satış: 47.601,82



ATA ALTIN FİYATI

Alış: 48.875,32 Satış: 50.232,44



14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 4.061,82 Satış: 5.368,97



22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 6.744,71 Satış: 7.096,18


