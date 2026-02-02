2026 Yıpranma Payı Nedir? Fiili Hizmet Süresi Zammı Nasıl Hesaplanır?

Halk arasında yıpranma payı olarak bilinen Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ), işin doğası gereği fiziksel veya ruhsal olarak daha fazla efor sarf edilen mesleklerde çalışanlara verilen bir haktır. Bu sistemle, çalışılan her yıl için sigortalının prim gün sayısına ek süre eklenir ve bu sürenin bir bölümü emeklilik yaş haddinden düşülür.