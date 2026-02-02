Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2026 yılı itibarıyla yıpranma payı (Fiili Hizmet Süresi Zammı) kapsamını genişleterek binlerce çalışana erken emeklilik kapısını araladı. Ağır ve riskli iş kollarında çalışanlar için emeklilik yaşı 5 yıla kadar öne çekilirken, prim gün sayısına da ekleme yapılıyor. 2026 yılında yıpranma payı ile erken emekli olacak sektörler güncellendi! Peki, hangi meslekler ve sektörler erken emekli olacak? İşte detaylar.
Yeni düzenleme ile çimento, alüminyum ve cam sanayii gibi kritik sektörler de listeye dahil edildi. Peki, hangi meslek grubu kaç gün yıpranma payı alıyor? İşte madenciden gazeteciye, sağlıkçıdan demir-çelik işçisine kadar 2026 yılının en güncel erken emeklilik listesi ve başvuru şartları.
2026 Yıpranma Payı Nedir? Fiili Hizmet Süresi Zammı Nasıl Hesaplanır?
Halk arasında yıpranma payı olarak bilinen Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ), işin doğası gereği fiziksel veya ruhsal olarak daha fazla efor sarf edilen mesleklerde çalışanlara verilen bir haktır. Bu sistemle, çalışılan her yıl için sigortalının prim gün sayısına ek süre eklenir ve bu sürenin bir bölümü emeklilik yaş haddinden düşülür.
2026 düzenlemelerine göre hesaplama mantığı şu şekildedir:
60 Gün: Yılda 360 gün çalışan bir kişi, SGK nezdinde 420 gün çalışmış sayılır. (Sağlıkçılar, İtfaiyeciler vb.)
90 Gün: Yılda 360 gün çalışan bir kişi, 450 gün prim ödemiş kabul edilir. (Basın mensupları, Ağır Sanayi vb.)
180 Gün: En yüksek yıpranma oranıdır. 1 yıl çalışan bir maden işçisi, 1.5 yıl çalışmış gibi (540 gün) işlem görür.
Erken Emeklilik Listesine Yeni Eklenen Meslekler (2026)
SGK'nın yaptığı son güncelleme ile "tehlikeli ve çok tehlikeli" sınıfta yer alan bazı sanayi kolları da kapsama alındı. İşte listeye yeni dahil olan sektörler:
1.Çimento Fabrikası Çalışanları: Tozlu ve ağır şartlarda çalışan üretim personeli.
2.Alüminyum Üretim Tesisleri: Alüminyum oksit ve bronzu hazırlama işlerinde görev alanlar.
3.Dökümhane İşçileri: Eritme ve döküm kalıpları hazırlayan personeller.
4.Cam Sanayii: Camın fırından alınması, üflenmesi ve traşlanması gibi riskli birimlerde çalışanlar.
Hangi Meslek Kaç Yıl Kazandırıyor? (Güncel Meslek Grupları)
2026 yılı itibarıyla yıpranma payından yararlanan ve emeklilik süresini erkene çeken başlıca meslek grupları şunlardır:
Meslek Grubu Yıllık İlave Gün Sayısı Erken Emeklilik Avantajı
Maden ve Yeraltı İşçileri 180 Gün En yüksek avantaj (Yaş sınırı aranmaz)
TSK, Emniyet, MİT 90 Gün 8 yıla kadar ek hizmet süresi
Sağlık Çalışanları 60 Gün10 yılda yaklaşık 1.5 yıl erken emeklilik
Gazeteciler (Basın Kartlı) 90 Gün Fiili çalışma şartıyla 5 yıla kadar indirim
İtfaiyeciler 60 Gün Yangın söndürme personeli için geçerli
Demir-Çelik İşçileri 90 GünYüksek ısı ve risk altındaki üretim birimleri
Erken Emeklilik İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?
Yıpranma payından faydalanarak emekli olmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken kritik bir nokta bulunmaktadır: 3600 gün şartı.
Yeraltı maden işçileri hariç, diğer meslek gruplarının yıpranma payından yararlanabilmesi için bu riskli iş kollarında en az 3600 gün (10 yıl) fiilen çalışmış olmaları gerekmektedir.
Maden ve yeraltı işlerinde bu sınır 1800 gün olarak uygulanmaktadır.
Biriken yıpranma süresinin genellikle yarısı (bazı mesleklerde tamamı) emeklilik yaş sınırından düşülür.