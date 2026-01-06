1 haftalık kuzuya evde bebek gibi bakıyorlar

Orhan Tırıçoğlu ise “Havalar çok soğuk olduğu için kuzumuz üşümesin diye eve getiriyoruz. Evin içinde bakımını yapıyoruz. Hava şartları çok ağır olduğu için böyle yapmak zorundayız, yoksa hasta olur. İnşallah yakında havalar biraz ısınır da Kıvırcık dışarıya çıkıp, otlanır” dedi.