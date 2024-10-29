11 ilde 20 ayda 100 binin üzerinde artçı deprem oldu

"Artçı sarsıntıların oluşması olağan"





Büyük depremlerin yarattığı stresin azalması için hala zaman gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Ünlügenç, "Bölgede stresin azalmasıyla ilgili 2 yılı da aşabilecek bir süre daha artçı sarsıntıların oluşması olağandır. Bunun ülkemizdeki örneklerine bakacak olursak; 1930 yılında 7.2 büyüklüğündeki Hakkari depremi 218'inci günde 5.6 büyüklüğünde depremle yüz yüze kalmıştır. 1939 Erzincan depremi ise 7.9 büyüklüğünde meydana gelmiş ve 1 yıl boyunca 4 ile 4.9 arasında sıkça sarsıntılar geçirmiştir. 1944 Bolu Gerede depremi 7.2 büyüklüğünde yaşanmış, 83'üncü gün 5.5, 241'inci gün 5.5, 259'uncu gün 5.2 büyüklüğünde artçılar olmuştur. 1964 Balıkesir Manyas depremi ise 7 büyüklüğünde olmuş, 148'inci gün 5.6, 149'uncu gün de 4.5'lik artçılar üretmiştir" diye konuştu.