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5. kattaki evden 7 ton çöp çıktı: Yaşlı adamın ilk istediği şey yürek burktu

5. kattaki evden 7 ton çöp çıktı: Yaşlı adamın ilk istediği şey yürek burktu

13:514/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
DHA
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Bursa'da, eşiyle boşandıktan sonra psikolojisinin bozulduğu iddia edilen 70 yaşındaki Mehmet Sedat G., 5'inci kattaki dairesinden, biriktirdiği çöpler nedeniyle çıkamayınca, cep telefonuyla ihbarda bulundu ve apartman yöneticisinin yardımıyla evden çıkarıldı. Mehmet Sedat G.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, belediye ekiplerinin çalışma yaptığı daireden 7 ton çöp çıktı.

Bursa'daki olay, 6 Haziran’da Mudanya ilçesi Orhangazi Caddesi’ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi.


﻿Eşinden boşanan ve çocuklarıyla iletişimi koptuğu için psikolojisinin bozulduğu öne sürülen Mehmet Sedat G.’nin (70) yaşadığı 2 oda 1 salondan oluşan dairesinden son dönemde kötü kokular geldi.


Mehmet Sedat G., olay günü öğle saatlerinde sağlık sorunları, yetersiz beslenme ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını nedeniyle evinden çıkamayınca cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.


"İçim yanıyor su verir misiniz?"


Bu sırada eve giren apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan ile Erdoğan Paçin, Mehmet Sedat G.’ye yardım etti. Çöp yığınının içindeki yatağında yatan Mehmet Sedat G., kendisine yardım için gelenleri görünce, “İçim yanıyor ve çok açım. Bana su ve meyve suyu verir misiniz” dedi.


Hastanede tedaviye alındı


Mehmet Sedat G., kendisine yardıma gelenlerin desteğiyle hazırlanıp, 2 oda 1 salonu tamamen çöple dolu olan evden çıkarıldı. Apartmanın dışında bekleyen sağlık ve polis ekiplerine teslim edilen Mehmet Sedat G., ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Sedat G.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


15 kişilik ekip 10 kamyon çöp çıkardı


Çöp yığınlarının bulunduğu ikamete Mudanya Belediyesi’nden 15 kişilik ekip gidip temizlik çalışması başlattı. Tavanında yoğun örümcek ağı olan ve yüksekliği 1 metreyi bulan çöp yığını içinde akşam saatlerine kadar çalışan ekipler, 7 ton çöpü evden çıkarıp 10 kamyonete yükledi.

Eve ilaçlama da yapılacak


Çalışmaların bugün de devam edeceği öğrenilirken, evin çöplerden arındırılmasının ardından, dezenfekte ve ilaçlamaların yapılacağı belirtildi.

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