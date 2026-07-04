5. kattaki evden 7 ton çöp çıktı: Yaşlı adamın ilk istediği şey yürek burktu

"İçim yanıyor su verir misiniz?"





Bu sırada eve giren apartman yöneticisi Ömer Faruk Orhan ile Erdoğan Paçin, Mehmet Sedat G.’ye yardım etti. Çöp yığınının içindeki yatağında yatan Mehmet Sedat G., kendisine yardım için gelenleri görünce, “İçim yanıyor ve çok açım. Bana su ve meyve suyu verir misiniz” dedi.



