7 bin lira kaptırdı, dolandırıcının yaptığı jest karşısında şaşkına döndü: Araç muayene randevusu tam saatine alındı

Isparta’da yaşayan Alim Küçük, aracının muayene tarihi gelince internetten randevu almak istedi. Arama motorunda karşısına çıkan 444’lü numarayı arayan Küçük, telefonda kendisini yetkili olarak tanıtan bir kadınla görüştü. Görüşme sırasında dolandırıcı, sistemin randevu vermediğini, aracının üzerinde 7 bin 150 liralık "trafik cezası" bulunduğunu söyledi. Aracının muayenesini yaptırmak isteyen Küçük, dolandırıcının verdiği IBAN numarasına parayı gönderdi. Ancak kısa süre sonra aradığı numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını fark etti.









Olayın ardından bankayla iletişime geçen Küçük, parasını geri alamadı. Yaşanan olayın ilginç tarafı ise dolandırıcıların yalnızca parayı almakla kalmayıp, mağdur Küçük’ün araç muayene randevusunu da oluşturmuş olmasıydı. Küçük, ertesi gün muayene istasyonuna gittiğinde randevusunun sistemde kayıtlı olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Dolandırıcıların parayı aldıktan sonra randevuyu da oluşturması, mağdur Küçük’ü hem şaşırttı hem de gülümsetti.