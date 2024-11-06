Adana Seyhan'da korkunç anlar: Kule vinç devrildi operatör öldü

İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Temli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.