BÖLGE DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ





Bölgedeki durumu dron ile havadan görüntüleyen emekli gezgin Mustafa Soydan, yaklaşık 12 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, gidilmesi ve çıkılması zor bölgelerde hobi olarak görüntüler çektiğini söyledi.