Aydın’da iki otomobil çarpıştı: Altı kişi yaralandı

22:4925/12/2025, Perşembe
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada altı kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Fatih Mahallesi Batı Çevre Bulvarında kavşakta meydana geldi. Farklı istikametlerden kavşağa aynı anda giren Serhat Arpakçı idaresindeki 09 APF 005 plakalı otomobil ile Emrah Küçük idaresindeki 09 ANA 541 plakalı iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Arpakçı’nın kullandığı otomobil devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Devrilen araçta bulunan Emir Arpakçı, Özge Arpakçı, Serhat Arpakçı itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. 

Arpakçı ailesinin yanı sıra diğer araçta bulunan Kerem Baştürk, Recep Akalın ve Emrah Küçük, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Aydın
#Trafik kazası
#Yaralı
