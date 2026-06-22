Babam teslim alınamaz

HES’ler yağışla rekor tazeledi

Türkiye'de artan yağışların etkisiyle hidroelektrik üretimi, mayıs ayında 11,71 milyar kilovatsaate ulaşarak aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen ay elektrik üretiminin yüzde 43,1'i hidroelektrik santrallerden karşılanırken, yerli kaynakların payı yüzde 85'e, yenilenebilirin payı ise yüzde 72,3'e yükseldi. Yılın ilk beş ayında da hidroelektrik, rüzgâr ve güneş kaynaklı üretimle yerli ve yenilenebilir elektrikte tarihi seviyeler kaydedildi.