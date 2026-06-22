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Yeni Şafak Gazetesi'nin 22 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
HES’ler yağışla rekor tazeledi
Türkiye'de artan yağışların etkisiyle hidroelektrik üretimi, mayıs ayında 11,71 milyar kilovatsaate ulaşarak aylık bazda tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçen ay elektrik üretiminin yüzde 43,1'i hidroelektrik santrallerden karşılanırken, yerli kaynakların payı yüzde 85'e, yenilenebilirin payı ise yüzde 72,3'e yükseldi. Yılın ilk beş ayında da hidroelektrik, rüzgâr ve güneş kaynaklı üretimle yerli ve yenilenebilir elektrikte tarihi seviyeler kaydedildi.
Babam teslim alınamaz: Gannuşi'nin kızı Yeni Şafak'a konuştu
Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’ye verilen müebbet hapis cezası uluslararası tepkilere yol açarken, kızı Sümeyye Gannuşi, davanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü belirtti. Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gannuşi, “Babam teslim alınamaz, onun mirası yaşamaya devam edecek” dedi.
Rehavetin faturası
A Milli Takım’ın, Dünya Kupası’nda gruptaki ilk 2 maçında gol dahi atamadan puansız olarak son maçlar öncesi turnuvaya veda etmesinin yankıları sürüyor. Futbol kamuoyu, oyuncuların gayri ciddi tavırlarından ve teknik direktör Montella’nın tercihlerinden dolayı yoğun eleştirlerde bulundu.