Bakan Uraloğlu: Suriye sınırındaki demir yolu hattını ayağa kaldırıyoruz

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Toplam 350 kilometre uzunluğundaki hattın 325 kilometresi Karkamış-Nusaybin, 25 kilometresi ise Mardin-Şenyurt kesiminden oluşuyor. 2011-2024 yılları arasında yapılamayan tüm bakımları tamamlıyor, altyapı ve üstyapı onarımı ile sanat yapıları güçlendirme çalışmalarıyla bölgeye dönük geniş kapsamlı bir planlamayla ele alınıyor. Bölgedeki koşulların normalleşmesiyle birlikte Suriye sınırındaki bu stratejik hattı yeniden ayağa kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.