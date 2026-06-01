Bayram bitti trafik bitmedi: Düzce geçişinde kilometrelerce kuyruk, araçlar saatte 20 kilometre hızla ilerleyebildi

22:221/06/2026, Pazartesi
IHA
Bayram tatili sona erdi ancak otoyollardaki yoğunluk bitmedi. Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde İstanbul yönünde oluşan trafik nedeniyle araçlar saatte 20 kilometre hızla ilerleyebildi.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine rağmen Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişinde trafik yoğunluğu devam ediyor. Tatil dönüşü yoğunluğuna yakalanmamak için pazartesi günü yola çıkan sürücüler, İstanbul istikametinde uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı.

Özellikle Düzce kesiminde etkili olan yoğunluk nedeniyle araçlar zaman zaman saatte 20 kilometre hıza kadar düşen hızlarla ilerlemek zorunda kaldı.

Trafik akışının yavaşlamasıyla birlikte otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sürücüler, İstanbul yönünde ilerlerken zaman zaman durma noktasına gelen trafik nedeniyle güçlük yaşadı. 

Yetkililer, güzergâhta seyahat edecek sürücülere trafik kurallarına uymaları, takip mesafesini korumaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Öte yandan, kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi.


#Anadolu Otoyolu
#Düzce
#Trafik
