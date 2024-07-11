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Beşiktaş'ta korkutan yangın: ATM'de başladı alevler üst katlara kadar ulaştı

00:35 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:43 - 11/07/2024 Perşembe
DHA

Beşiktaş'ta özel bir bankanın ATM'sinde çıkan yangın bankanın üst katlarına sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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Yangın, saat 22.30 sıralarında Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bankanın ATM'sinde bilinmeyen nedenle başlayan alevler, binanın dış cephe kaplamalarına sıçrayarak üst katlara kadar ulaştı.

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 İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde trafiğini kapatıp çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. 

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Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangının çıkış nedeni hakkında incelemeler devam ediyor. 

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#Etiler
#Banka
#Yangın
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