Beşiktaş'ta korkutan yangın: ATM'de başladı alevler üst katlara kadar ulaştı

Yangın, saat 22.30 sıralarında Etiler Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankada çıktı. Edinilen bilgiye göre, bankanın ATM'sinde bilinmeyen nedenle başlayan alevler, binanın dış cephe kaplamalarına sıçrayarak üst katlara kadar ulaştı.