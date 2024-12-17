Beyoğlu'nda alt yapı çalışması 8 aydır bitmedi: Böyle bir rezilliği çektirmeye kimsenin hakkı yok

'EVİMİZE EKMEK GÖTÜREMEZ OLDUK'





Mahalle esnaflarından biri, "1.5 ay oldu bir kafe açtık ve 8 aydır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Esnaf olarak gerçekten bitik haldeyiz. Taşeron firma çalışıyor gördüğüm kadarıyla. İnsanlar vardiyalı çalıştıklarını söylüyorlar ama hep kahvelerde ve kafedeler. Ben bir esnaf olarak artı bir vatandaş olarak bu sıkıntıdan fazlasıyla muzdaribim. Burada gördüğünüz bütün esnaf şu an kan ağlıyor. Durumumuz gerçekten çok kötü. Evimize artık ekmek götüremez olduk. Esnaf olduğumuz halde, dükkan çalıştırdığımız halde gerçekten çok kötüyüz. Biz bu konunun bir an önce üst seviyedeki insanlardan yardımını istiyoruz. Lütfen bir an önce buna bir çare bulsunlar...