Bitlis’te 1,5 metreyi aşan karda araçlarını bulmakta zorlandılar

294 KÖY YOLU KAPALI





Okulların da tatil edildiği kentte kar ve tipi nedeniyle 294 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada İl Özel İdaresi'ne ait 90 personel ve 72 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ayrıca kar yağışı sonrası kent merkezinde kapanan mahalle yollarında çalışma yürüten Bitlis Belediyesi ekipleri de ana arterleri açık tutmaya çalışıyor. 50 iş makinesi ve 70 personelle karla mücadele çalışması sürdüren belediye ekipleri, karla kaplanan araçlarının görünür hale getirilmesi için vatandaşlara uyarılarda bulundu ve iş makinelerinin araçlarına zarar vermemesi için en azından etrafının açılmasını istedi.