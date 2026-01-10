Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Bitlis’te buzlanan yolda kayan tır yolu kapattı

Bitlis’te buzlanan yolda kayan tır yolu kapattı

21:5510/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan yabancı plakalı tır, kayarak yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 16.00 sıralarında Adilcevaz-Erçiş karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır, buzlanan yolda kayarak yolu tamamen kapattı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ulaşım bir süreliğine durdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden açıldı.

Yetkililer, bölgede buzlanmanın devam ettiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları, kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı.


#Bitlis
#Tır
#Kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Malatya kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut Malatya kura çekimine katılacak isimler belli oldu mu?