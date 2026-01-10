Bitlis’te buzlanan yolda kayan tır yolu kapattı

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 16.00 sıralarında Adilcevaz-Erçiş karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır, buzlanan yolda kayarak yolu tamamen kapattı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ulaşım bir süreliğine durdu.