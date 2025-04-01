Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Bodrum'da tekneler suya gömüldü ağaçlar devrildi

Bodrum'da tekneler suya gömüldü ağaçlar devrildi

14:231/04/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
<p>Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak; Bodrum-Kaş arası için de fırtına uyarısı yaptı.&nbsp;</p>
Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak; Bodrum-Kaş arası için de fırtına uyarısı yaptı.

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da fırtına, sağanak ve toz taşınımı etkili oldu. 5 balıkçı teknesi suya gömüldü, ağaçlar devrildi, cadde, sokak ve araçların üstü çamur ile kaplandı.

Dün sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili olurken, rüzgarın saatteki hızı 100 kilometreye ulaştı.

Gece saatlerinden itibaren de Bodrum'da aralıklarla sağanak etkili oldu.

Ortakent ve Bitez'de 5 balıkçı teknesi suya gömülürken, bir vatandaş da teknesini vinçle sudan çıkarmaya çalıştı.

Yağmurla birlikte toz taşınımı cadde, sokak ve araçların üzerine çamur olarak düştü.

Sabah saatlerinde araçlarını çamurlu görenler oto yıkamalara götürürken, Bodrum Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları yıkayarak yolları çamurdan arındırdı.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Diğer yandan Ortakent, Bitez, Gümbet mahallerinde fırtına nedeniyle bazı noktalarda ağaçlar devrildi. 

Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollar kapandı.

Zabıta ekipleri tarafından ağaçlar yoldan kaldırılırken, yol kenarlarına düşen dalların tehlike saçmaması için kaldırım kenarları şeritle kapatıldı.

Bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri de iptal edildi.

Sahiller fırtına nedeniyle boş kalırken, kıyıya vuran dalgaların boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

#Muğla
#Bodrum
#Ağaç

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1-2-3-4 çocuğa 5 bin lira verilecek! Annelere doğum yardımı parası ne zaman ödenecek? Başvuru şartları...