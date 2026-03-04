Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa’da kaçan boğa trafiği karıştırdı: Ankara yolunda metrelerce koştu

Bursa’da kaçan boğa trafiği karıştırdı: Ankara yolunda metrelerce koştu

19:034/03/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir çiftlikten kaçan boğa, Ankara Yolu üzerinde kilometrelerce koşarak trafiği birbirine kattı. Boğa, sahibinin ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yıldırım ilçesinde bulunan Cumalıkızık Metro İstasyonu çevresinde meydana geldi. Cumalıkızık’ta bulunan bir çiftlikten kaçan boğa, kısa sürede Ankara Yolu istikametine çıkarak trafikte ilerlemeye başladı.

Yolda koşan boğayı fark eden sürücüler panik yaşarken, bazı araçlar hızlarını düşürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri, Ankara yolu üzerinde kontrollü şekilde güvenlik önlemleri alarak muhtemel bir kazanın önüne geçti.

Ankara yolu boyunca koşarak Gürsu ilçesine kadar ilerleyen boğa, trafikte zaman zaman tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sürücüler de dikkatli şekilde ilerledi.

Gürsu ilçesinde sahibi tarafından yakalanan boğa, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmezken, kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Yetkililer, hayvan sahiplerinin benzer olayların yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini almaları gerektiğini belirtti.


#Bursa
#Boğa
#Çiftlik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
NATO ülkeleri listesi 2026: NATO nedir, kaç ülke var? Türkiye NATO’ya ne zaman katıldı?