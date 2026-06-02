FETÖ tehlikesi sürüyor

Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 02 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İlk çeyrek büyümesi yüzde 2.5
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdü. Milli gelir yıllıklandırılmış bazda 1,64 trilyon dolara ulaştı. Büyümeye en yüksek katkı 3,4 puanla hanehalkı tüketiminden gelirken, sektör bazında liderlik yüzde 9,2 artış gösteren bilgi ve iletişimde oldu. Sanayideki yüzde 0,8'lik daralma ise dikkat çekti.
FETÖ bitmedi darbe uykusunda
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen FETÖ, bürokrasiden siyasete kadar farklı maskelerle yeniden yapılanma arayışlarını sürdürüyor. Hücre evleri ve ekonomik faaliyetleriyle canlılığını koruyan örgüte yönelik operasyonlarda, sadece geçen yıl 1600 FETÖ'cünün tutuklanması tehlikenin boyutunu açıkça gösteriyor. Türkiye’nin yeni bir ihanet girişimiyle karşılaşmaması için devlet içindeki kapalı devre ağların tamamen temizlenmesi ve mücadelenin kesintisiz devam etmesi gerekiyor.
Yıldızlar yarışacak
Fenerbahçe’de başkanlık seçimi adeta yıldız savaşlarına döndü. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi, seçim konuşmalarında dünya yıldızlarına sarı-lacivertli formayı giydirmeyi vaad ediyorlar. Guirassy, Ake, Lewandowski bu isimler arasında yer alıyor.