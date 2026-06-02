FETÖ tehlikesi sürüyor

FETÖ bitmedi darbe uykusunda

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen FETÖ, bürokrasiden siyasete kadar farklı maskelerle yeniden yapılanma arayışlarını sürdürüyor. Hücre evleri ve ekonomik faaliyetleriyle canlılığını koruyan örgüte yönelik operasyonlarda, sadece geçen yıl 1600 FETÖ'cünün tutuklanması tehlikenin boyutunu açıkça gösteriyor. Türkiye’nin yeni bir ihanet girişimiyle karşılaşmaması için devlet içindeki kapalı devre ağların tamamen temizlenmesi ve mücadelenin kesintisiz devam etmesi gerekiyor.