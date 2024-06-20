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İstanbul'da 'Huzur' uygulaması: Araçlar didik didik arandı

22:28 - 20/06/2024 Perşembe
DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetim sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı. 

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Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekât ekipleri katıldı. 

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Durdurulan araçlar aranırken sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.

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#İstanbul
#GBT
#Denetim
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