İstanbul'da 'Huzur' uygulaması: Araçlar didik didik arandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetim sırasında durdurulan araçlar aranırken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yapıldı.
Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekât ekipleri katıldı.
Durdurulan araçlar aranırken sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı.