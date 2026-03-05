Yeni Şafak
İstanbul'da korkutan olay: Evin balkonu çöktü! 8 daire boşaltıldı

07:455/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir apartmanın bir balkonunda kısmi çökme meydana gelmesi nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi.

Çengelköy Mahallesi Kasım Sokak’ta 4 katlı apartmanın üçüncü katının balkonunun yarısı çöktü.


Apartmandan seslerin geldiğini fark eden ve balkon zemininin çöktüğünü gören bina sakinleri dışarı çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

8 dairesi tahliye edildi


Yapılan incelemelerde binanın kolonlarında da çatlaklar oluştuğu tespit edilince apartmanın 8 dairesi tahliye edildi.

Valizleriyle özel eşyalarını zabıta ve polis nezaretinde alan vatandaşların apartmandan ayrılmasının ardından bina mühürlendi.

