İstanbul'da tasmasız Pitbull 7 yaşındaki Ahmet'e dehşeti yaşattı: Korkunç detay ortaya çıktı

"Tesellimiz, çocuğumuz parçalanmadı"

Aynı köpeğin bir ay önce ısırdığı Esma Y.'nin annesi Sümeyye Y., "Bir ay önce bu köpek, benim kızıma da saldırdı. Ben işteydim, komşumuz aradı. Esma'nın paçasını pitbull yakaladı bırakmadı, zor tuttuk dedi. Komşular Allah razı olsun hepsi tutmuşlar, kızımı kurtarmışlar elinden o köpeğin. O kadar kenetlemiş ki ağzını zor açmışlar, zor bıraktırmışlar. Bugün de benim eltimin çocuğunun başına geldi. Yarın bir gün başkasının çocuğunun başına gelecek. Komşularımızın hepsi şikayetçi. Çok şükür ki bizim bugün ki tek tesellimiz, çocuğumuz parçalanmadı. Tek parça bulduk" ifadelerini kullandı.